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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۶

پرویزی:

اجرای پروژه های مصوب دولت توسعه خراسان شمالی را در پی خواهد داشت

اجرای پروژه های مصوب دولت توسعه خراسان شمالی را در پی خواهد داشت

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: اجرای پروژه های مصوب سفر هیئت دولت تدبیر و امید، سبب توسعه بیش از پیش این استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر سیدعلی اکبر پرویزی صبح یکشنبه در ورزشگاه تختی بجنورد پیش از آغاز سخنرانی رییس جمهور، ضمن خوشامدگویی به حجت الاسلام روحانی و هیئت دولت تدبیر و امید و قدردانی از سفر کاروان دولت یازدهم به استان، اظهار کرد: خراسان شمالی سرزمین وحدت و انسجام و رنگین کمان اقوام و زبان های مختلف بوده و شهیدان، عارفان، عالمان و فرهیخنگان این استان همچون ستاره های درخشانی در آسمان ایران اسلامی می درخشند.

وی با بیان این که خراسان شمالی سرزمین فرهنگ و ذکر، هنر و موسیقی و مهد پهلوانان و چوخه کاران نام آور و سرزمین کار و تلاش است، افزود: حضور دولت تدبیر نویدبخش توسعه هرچه بیشتر استان بوده و به سرانجام رساندن ده ها پروژه بزرگ و مهم در سال جاری و سال بعد سبب توسعه بیش از پیش این استان خواهد شد.

پرویزی با اشاره به این که سفر هیئت دولت تدبیر و امید به خراسان شمالی منشأ خیر و برکت در این استان خواهد بود، اضافه کرد: خدمات دولت تدبیر و امید در استان سبب توسعه مناسب این منطقه از کشور می شود.

وی خطاب به رییس جمهور گفت: شما در جلسه بررسی طرح های پیشنهادی برای تصویب در این سفر، با حمایت قاطع گره های اساسی استان را گشودید و تصمیمات مؤثری برای توسعه استان گرفته شد که امیدواریم این تصمیمات در کمترین زمان ممکن اجرایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهور و هیئت دولت یازدهم در نوزدهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید صبح امروز وارد بجنورد، مرکز خراسان شمالی شدند.

کد مطلب 2778514

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