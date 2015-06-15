پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تخم مرغ ها عاری از هر گونه بیماری هستند که جهت ساخت واکسن های خاصی به بهره برداری می رسند.

وی افزود: تا کنون این نوع تخم مرغ، جزء اقلام وارداتی بوده که در حال حاضر توانایی تولید آن در کشور و دانش فنی آن وجود دارد.

رئیس مرکز طرحهای کلان ملی افزود: تا شش ماه دیگر این پروژه تولید و تامین نیاز آن رسما اعلام می شود.

به گزارش مهر، توليد تخم مرغ SPF از پروژه های بسيار مهم و استراتژيک در حوزه توليد واکسن در کشور است. تخم مرغ SPF در تولید انواع واکسن ها و تحقیقات ویروس شناسی دارای کاربرد بسیاری است چرا که این تخم مرغ ها یکی از بهترین محیط ها برای کشت برخی ویروس ها هستند و می توان با تولید آن ها بسیاری از واکسن ها خصوصا واکسن های طیور را تولید کرد.

عمده نیاز کشور در تامین این تخم مرغ ها از کشور آلمان به انجام می رسید اما در سال ۸۸ با اعمال تحریم های غرب برعلیه کشورمان، صادرات آن از سوی آلمان به ایران متوقف شد و ازاین رو، محققان و متخصصان کشورمان با توجه به نیاز کشور در تامین واکسن، فعالیت های خود را برای ایجاد زیر ساخت های مناسب با هدف تولید تخم مرغهای SPFآغاز کردند.