تقلب در امتحان بیشترین آمار پرونده های کمیته انضباطی

سید ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته های انضباطی دانشجویان تا ابلاغ شیوه نامه جدید انضباطی مطابق با شیوه نامه قبلی عمل می کنند.

وی اظهار داشت: بیشترین پرونده این کمیته ها به تقلب در امتحان اختصاص دارد در صورت اثبات تقلب توسط دانشجو نمره ۲۵ صدم مطابق با شیوه نامه قبلی برای وی در نظر گرفته می شود.

وی درباره نحوه برخورد کمیته های انضباطی با دانشجویانی که در امتحان تخلف و تقلب کرده اند، گفت: این مساله منوط به مواردی است که هر دانشگاه اعلام کرده است به عنوان مثال یک دانشگاه اعلام کرده که دانشجویان از آوردن موبایل خودداری کنند. اگر دانشجو موبایل همراه داشته باشد تخلف کرده و اگر از آن استفاده کند تقلب محسوب می شود.

مدیرکل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه کمیته های انضباطی دانشجویی براساس شیوه نامه تقلب آموزشی با این دانشجویان برخورد می کنند درخصوص بازنگری شیوه نامه انضباطی نیز گفت: امیدوارم بازنگری این شیوه نامه تا مهر ماه به پایان رسیده و به دانشگاه ها ابلاغ شود.