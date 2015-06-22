به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، آیین استقبال از ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی ارتش و بدرقه ناوگروه ۳۵ این نیرو صبح امروز (دوشنبه) با حضور دریادار سیاری در منطقه یکم دریایی بندر عباس برگزار شد.

امیر سیاری طی سخنانی در این مراسم گفت: از ویژگی های ماموریت ناوگروه ۳۴ این نیرو علاوه بر تامین امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی رصد و شناسایی یگان های شناور عبوری در خلیج عدن و تنگه باب المندب بود.

وی با بیان اینکه حضور ناو گروه سی و چهارم در تنگه باب المندب مشت محکمی بود بر دهان یاوه گویان افزود: بسیاری از کشور ها تصور میکردند با وضعیت و شرایط حاکم بر منطقه، آن محدوده را ترک می‌کنیم اما ما با اقتدار بیشتر حضور پیدا کرده و به جهان اعلام کردیم علاوه بر مبارزه با تروریسم دریایی و برقراری امنیت خطوط مواصلاتی، با اقتدار از منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنیم، دریانوردی را مطابق قوانین بین المللی ادامه میدهیم و پرچم پر افتخار کشورمان را در آب های آزاد به اهتزاز در می آوریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه با تاکید بر اینکه قطعا حضور تاریخی ناوگروه ۳۴ در این شرایط در دفتر افتخارات نیروی دریایی راهبردی ارتش به ثبت خواهد رسید، خاطرنشان کرد: کسانی که با یاوه گویی گفتند ما به ایران تذکر دادیم که منطقه را ترک کند، با قاطعیت به آن ها جواب دادیم، شما که هستید که بخواهید به ما تذکر دهید.

دریادار سیاری یکی از ویژگی های ناوگروه ۳۴ را ۲ ماه دریانوردی مستمر بدون پهلوگیری در بنادر کشورهای خارجی دانست و اذعان داشت: انجام این ماموریت در راستای ارتقا توان رزمی، استمرار حضور در دریاهای دور دست و بالابردن توان نیروی دریایی راهبردی ارتش توام با ارسال پیام صلح و دوستی به کشور های منطقه صورت گرفته و البته استمرار حضور در دریا نشان از توانمندی کارکنان و میزان بالای عشق، آموزش، دانش و علاقمندی آنان به دریاست.

وی با اشاره به حضور غرور آفرین نداجا در آب های آزاد و بین المللی، آن را موجب افتخار و ازمولفه های راهبردی بودن این نیرو دانست و گفت: تا پیش از صدور فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حضور در آب های دور دست، نیروی دریایی به عنوان یک نیروی محدود به آب های سرزمینی شناخته میشد که تنها ماموریت هایش به حضور در خلیج فارس، تنگه هرمز و جنوب چابهار محدود بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان ابراز داشت: با توکل بر خداوند و به محض صدور فرمان ازجانب سلسله مراتب انشاالله در آینده پا را فراتر از ماموریت های کنونی گذاشته و در اقیانوس اطلس هم حضور خواهیم یافت کما اینکه تا کنون توانسته ایم با عبور از خط استوا در آب های هند جنوبی و دریای چین و همچنین با عبور از کانال سوئز در دریای مدیترانی حضور پیدا کنیم.

در ابتدای این مراسم، دریادار اشکان فرمانده قرار گاه جنوب نیروی دریایی ارتش در سخنانی ضمن خیر مقدم به کارکنان ناوگروه ۳۴ نداجا گفت: امروز همزمان ناوگروه ۳۵ این نیرو متشکل از ناو جمهوری اسلامی ایران بندر عباس و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند عازم آب های آزاد و بین المللی می شود.

همچنین ناخدایکم تاج الدینی فرمانده ناوگروه ۳۴ نداجا در گزارش به فرمانده نداجا تصریح کرد: این ناوگروه با ۷۴ روز دریانوردی و طی ۱۸ هزار و ۶۰۰ کیلومتر دریانوردی توانست در طول مدت ماموریت خود ضمن رهگیری و اسکورت ۷۶۹ فروند کشتی های تجاری و نفتکش عبوری از منطقه، نسبت به هرگونه کمک به آن ها اعلام آمادگی کند.

گفتنی است ناوگروه ۳۴ نداجا متشکل از ناو جمهوری اسلامی ایران بوشهر و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز در مدت ماموریت خود ۴ مورد درگیری مستقیم با دزدان دریایی و نجات کشتی های تجاری و نفتکش کشورمان را به ثبت رساند.