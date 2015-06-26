به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو در خصوص شرایط فعلی استقلال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: همه چیز خوب است و تکلیف تیم هم که مشخص شده است. باشگاه با سرمربی جدید خود در حال بررسی و گرفتن بازیکنان جدید است.

وی درباره وضعیتش با تیم استقلال و تکلیف ماندن یا جدایی اش تاکید کرد: روز گذشته جلسه مختصر و مفیدی با پرویز مظلومی داشتم که کمتر از ۵ دقیقه به طول انجامید که در نهایت مقرر شد در استقلال بمانم.

دروازه بان استقلال تاکید کرد: دو سال دیگر با استقلال قرارداد دارم و امیدوارم همه دست به دست هم بدهیم تا به تیم کمک کنیم.

طالب لو درباره تماس مسئولان پرسپولیس با وی تصریح کرد: برانکو ایوانکوویچ نسبت به من لطف داشت. نماینده پرسپولیس با من تماس نداشت ولی نماینده برانکو با من تماس گرفت. با این حال به وی گفتم که با استقلال قرارداد دارم و دوست دارم در این تیم بمانم.

وی ادامه داد: البته برخی مسائل که ایجاد شد به این مسئله دامن زد و این موضوع بیشتر از آنچه که بود در رسانه ها مطرح شد.

طالب لو یادآور شد: من سالیان سال در استقلال بودم و شرایط کاری این باشگاه به من نزدیک است. با اجازه از پیشکسوتان استقلال را خانه خودم می دانم. این احساس اینقدر نزدیک است که این مسئله باعث می شود به چیزهای دیگر فکر نکنم.

دروازه بان استقلال درباره پیوستن دروازه بانهای دیگر به استقلال تصریح کرد: من به افراد دیگر کاری ندارم. به مظلومی هم گفتم که این مسئله در حیطه من نیست که بخواهم در آن دخالت کنم. من به عنوان بازیکن وظیفه دارم که تمریناتم را پیگیری کنم و هرچه به نفع استقلال است را در اولویت قرار دهم.

وی که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، تاکید کرد: منافع استقلال منافع جمعی است و امیدوارم هر اتفاقی می‌افتد باعث قوی تر شدن این تیم بشود. من از شرایط راضی هستم و در این سالها رقبای خوبی داشته ام. همیشه به دنبال رقابت بزرگ بوده ام که یکی از عوامل اصلی پیشرفتم این موضوع بوده است که همیشه دنبال رقابت سالم آن هم در مستطیل سبز بوده ام.

طالب لو یادآور شد: به مظلومی هم گفتم که فقط نگاهش فنی باشد که او هم همین نظر را داشت. امیدوارم هر بازیکنی که می تواند به استقلال کمک کند به تیم بیاید. نگاه کادر فنی هم باید فنی باشد. من هم با تمام قدرت در خدمت تیم هستم.

وی تاکید کرد: نیم فصلی که در استقلال بودم می توانستم به تیم کمک کنم که فرصت کمتری به من رسید. با وجود اینکه روی نیمکت بودم تلاش کردم که برای استقلال مفید باشم.