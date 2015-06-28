به گزارش خبرنگار مهر، از هر منطقهای که پای به شهرستان دشتستان بگذاریم، باید از بین انبوه نخیلات عبور کنیم؛ نخلهایی که به عنوان شناسنامه این شهرستان شناخته میشوند و در همین رابطه لقب نگین سبز استان بوشهر را به دشتستان نسبت دادهاند.
در شهرستان دشتستان بیش از چهار میلیون اصله نخل وجود دارد که سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن خرما در این شهرستان تولید میشود و به عنوان یکی از قطبهای تولید خرمای کشور محسوب میشود.
فعالیت در عرصه نخل و خرما به عنوان یکی از مهمترین مشاغل در دشتستان است و معیشت بسیاری از خانوادههای دشتستانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نخل و خرما وابسته است.
کشاورزان و نخلداران یک سال تمام زحمت میکشند تا در اواخر شهریورماه محصولات خود را برداشت کنند و هزینه یک سال زندگی خانواده را تامین کنند که حضور دلالان در عرصه خرید و فروش خرما، باعث میشود تا کشاورزان سود کمی را از فروش محصول خود دریافت کنند.
در کنار مشکلاتی که از طریق فروش محصول، معیشت نخلداران را تحت تاثیر قرار داده است، مشکلات بیآبی نیز تهدیدی جدی برای نخلها و همچنین اقتصاد و معیشت خانوادهها محسوب میشود.
در سالهای اخیر میزان آبدهی به نخیلات روند رو به کاهش داشته است و این موضوع نگرانی نخلداران را نسبت به تامین آب نگران کرده است و خطر نابودی را بیخ گوش نخیلات قرار داده است.
کاهش دورههای آبیاری نخیلات
یکی از نخلداران دشتستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر نگاهی به وضعیت آبیاری در سالهای دور داشته باشیم، سالانه بیش از شش نوبت آبیاری برای نخلداران فراهم میشد و هیچ مشکلی در زمینه آبیاری نخیلات نداشتیم.
غلام حیات با ابراز نگرانی از آینده نخلهای خود، ادامه داد: امسال تاکنون تنها یک نوبت آبیاری داشتهایم و هر چند درخواستهای بسیار زیادی برای نوبت دوم آبیاری داشتهایم ولی هنوز خبری از آب نیست.
وی اضافه کرد: متاسفانه مدیریت مناسبی را در زمینه استفاده از منابع آبی شاهد نیستیم و این موضوع باعث میشود تا زمان یک دوره آبیاری افزایش یابد و در هر دوره آبیاری نیز به خوبی از آب استفاده نشود.
افت کمی و کیفی تولید خرما
یکی دیگر از نخلداران نیز به خبرنگار مهر گفت: کمبود آب و عدم آبیاری مناسب نخیلات باعث شده است تا میزان خرمای تولیدی نخیلات هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت با افت روبرو شود.
باقر عباسی ادامه داد: نخلها تنها دارایی ما است و زندگی ما از این طریق تامین میشود؛ در صورتی که آبیاری مناسبی نداشته باشیم، محصول مناسبی نخواهیم داشت و این موضوع معیشت ما را تهدید میکند.
مشکلات نخیلات معیشت کشاورزان را تهدید میکند
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر گفت: دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر محسوب میشود و افرادی زیادی در این شهرستان به کشاورزی مشغول هستند و باید برای رفع مشکلات کشاورزان تلاش ویژهای صورت بگیرد.
حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد به تولید حجم بالای خرما در دشتستان اشاره کرد و افزود: مشکلات کشاورزان دشتستان در سال های اخیر همواره در حال افزایش است و این مشکلات، معیشت کشاورزان را تهدید میکند.
وی یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان دشتستان را مربوط به آب دانست و اضافه کرد: مشکلات کمبود آب جدی است و نیاز است که مدیریت صحیحی در زمینه استفاده از آب صورت بگیرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نشستهای متعددی را برای رفع مشکلات کشاورزان در بخش آب داشتهایم و این موضوع را در سطح وزارتخانه پیگیری میکنیم و امیدواریم شاهد عبور از این بحرانها باشیم.
صرفه جویی و مصرف بهینه تنها راه برون رفت از بحران
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر نیز به مهر گفت: میزان بارندگیها در سالهای اخیر با کاهش روبرو بوده است و این موضوع باعث شده تا شاهد خشکسالیهای پیاپی در استان باشیم و منابع آبی استان محدود شود.
شاهپور رجائی به وضعیت آبگیری سد رئیسعلی دلواری در دشتستان اشاره کرد و ادامه داد: میزان آبگیری این سد از ۲۶۳ میلیون متر مکعب در سال قبل به ۱۱۲ میلیون متر مکعب در سال جاری کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه توسعه و کشت نخیلات جدید در استان بوشهر و بهویژه شهرستان دشتستان ممنوع است، افزود: روند توسعه نخیلات با توجه به این کمآبی باید متوقف شود و همچنین نسبت به جایگزینی نخیلات کممصرف و پربازده اقدام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به اینکه بحران آب در نقاط مختلف استان قابل مشاهده است، اضافه کرد: منابع آب استان به علت کاهش بارندگی و استمرار خشکسالی در وضعیت بحرانی است و صرفه جویی و مصرف بهینه تنها راه برون رفت از این مشکل است.
رجایی بر لزوم استفاده از شیوههای نوین آبیاری تاکید کرد و اظهار داشت: از همه ظرفیتها برای تامین آب مورد نیاز نخلداران دشتستان استفاده خواهیم کرد و آب مورد نیاز نخیلات تامین میشود.
نخل برای مردم مقدس است/ مدیریت صحیح آب راه عبور از مشکلات
نخلداران سالها برای رشد نخلها و ثمردهی آن تلاش میکنند و نخلها نیز همپای صاحبشان رشد میکنند و قد میکشند؛ نخل جایگاه ویژه در بین مردم دشتستان دارد و بسیاری از نخلداران، نخل را مانند فرزند خود میدانند و نابودی نخلها ضایعه بزرگی برای آنها است.
کمبود منابع آبی امری بدیهی است ولی با مدیریت صحیح منابع آبی میتوان بسیاری از مشکلات آبیاری نخیلات را کاهش داد تا نگرانیها بابت نابودی نخیلات کاهش یابد.
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