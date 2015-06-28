۱۷۰ میلیون تومان به تكمیل مركز نگهداری دختران كوثر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الله وردی شنبه شب در اجرای طرح ضیافت مهر و بازدید از مركز نگهداری دختران بی سرپرست كوثر این شهر گفت: این میزان اعتبار از محل منابع استانی و سازمان بهزیستی كشور تامین شده است.

وی اظهار داشت: در صورت تخصیص به موقع این اعتبار، سقف دوم این مركز طی سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

اله وردی با بیان اینکه هم اکنون در این مركز دختران رده سنی هفت تا ۱۴ سال و همچنین دختران بزرگسال ۱۴ سال به بالا نگهداری و از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند، افزود: در حال حاضر ۱۸ دختر بی سرپرست در این مركز پذیرش و نگهداری می شوند.

وی تصریح كرد: ارائه خدمات مددكاری، روانشناسی، پرداخت كمك هزینه تحصیل، پرداخت كمك هزینه ازدواج و ... در مركز نگهداری از دختران بی سرپرست كوثر بجنورد انجام می شود.

اله وردی گفت: خیرین و مسئولین نیز در راستای گسترش فضای این مركز كمك شایانی داشته اند.

وی با بیان اینكه امسال جذب بیشتر مشاركت های خیرین در اولویت كاری بهزیستی خراسان شمالی قرار دارد، افزود: با جذب بیشتر مشاركت ها می توان بهتر و سریع تر در راستای رفع مشكلات مددجویان بهزیستی استان گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که با صرف افطاری همراه بود، مديركل امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی نیز حضور داشت.