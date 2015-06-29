به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برنامه نویسی همراه خواهد بود، شرکت کنندگان در قالب تیم‌های ۲ الی ۴ نفره در ۴۸ ساعت فرصت دارند تا نسخه اولیه یک نرم افزار موبایل را با موضوع مشخص شده از طرف کمیته داوری را برنامه نویسی و ارائه کنند.

از اهداف مهم این ماراتن می‌توان به ایجاد فرصت لذت بردن در فرآیندی که ترکیبی جذاب از آموزش و تجاری سازی و خلاقیت آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی- اقتصادی در حوزه کسب و کارهای نو، لذت حل مساله به شیوه‌های گوناگون در فرآیندی خلاقانه، پرورش ایده‌های خلاقانه در حوزه برنامه نویسی موبایل، توجه به رغبت‌ها و علایق متفاوت دانشجویان و شناسایی توانمندی‌ها و هدایت استعدادهای در حوزه برنامه نویسی اشاره کرد.

ثبت نام در دومین ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف رایگان است. ظرفیت ثبت نام محدود و اولویت با تیم‌هایی است که زودتر ثبت نام کرده باشند. آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در دومین ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف پایان مردادماه سال‌جاری خواهد بود.

گروه‌ها، با حضور در محل مسابقه، امکان خروج از محل تا پایان مدت زمان ماراتن را نخواهند داشت و تامین محل استراحت، وعده‌های غذایی، میان وعده‌ها و اینترنت پرسرعت بر عهده برگزار کننده ماراتون است.