دوره های آموزشی در محلات آسیب پذیر خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الله وردی سه شنبه شب در نشست خبری اعضای ساماندهی امور جوانان خراسان شمالی که با هدف اعلام برنامه های اوقات فراغت ایام تابستانی برگزار شد، اظهار کرد: بهزیستی خراسان شمالی بیش از ۷۴ هزار نفر جامعه هدف شامل معلولان، زنان سرپرست خانوار و ... دارد که ۲۰ هزار نفر از این تعداد را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: بهزیستی خراسان شمالی برای غنی سازی اوقات فراغت تابستانی این افراد برنامه های خوبی را پیش بینی کرده که با حضور مربیان این نهاد برگزار می شود.

الله وردی اضافه کرد: همچنین اجرای برنامه های ارودیی برای هزار و ۲۰۰ نفر از جوانان تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی در خارج استان از جمله برنامه های اوقات فرغت این سازمان در تابستان امسال است.

به گفته وی اعزام این تعداد از جامعه هدف بهزیستی از پانزدهم خردادماه امسال آغاز شده و تا بیست و هفتم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

الله وردی همچنین با بیان اینكه بسیاری از افراد تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی آموزش پذیر نیستند، تصریح كرد: این در حالی است كه تابستان امسال برای این افراد نیز برنامه های متناسب با شرایط آنها برگزار می شود

وی برگزاری دوره های آموزشی و حمایتی در محلات و نقاط آسیب پذیر شهرستان های استان را یكی دیگر از اقدامات این نهاد دولتی و حمایتی در تابستان سال جاری عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست نمایندگان سایر دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان شمالی نیز برنامه های خود در راستای غنی سازی اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان و نوجوانان را تشریح کردند.