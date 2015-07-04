به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تجربه کارگردانی مشترک پاکدل و افشاریان در عرصه سینما، قرار است تجربه مشترک این ۲ هنرمند که از بازیگران عرصه تئاتر نیز هستند با اجرای یک اثر نمایشی ادامه پیدا کند. این تجربه تئاتری که برداشتی از رمان معروف «جنایت و مکافات» اثر فیودور داستایوفسکی نویسنده شهیر روسی است، توسط ایمان افشاریان نوشته شده و کارگردانی نمایش «جنایت و مکافات» نیز بر عهده افشاریان خواهد بود.



مهدی پاکدل در نمایش «جنایت و مکافات» ایفاگر نقش راسکولنیکف شخصیت اصلی رمان و این اثر نمایشی است. آنکیدو دارش نیز آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارد.



نمایش «جنایت و مکافات» با حدود ۱۰ بازیگر اجرا خواهد شد که تا به حال حضور پاکدل در این اثر قطعی شده است.

این اثر نمایشی که سالن اجرای آن هنوز قطعی نشده است، در شهریورماه روی صحنه خواهد رفت.



مهدی پاکدل و ایمان افشاریان پیش از این و در سال ۸۷ در نمایش «یرما» به کارگردانی رضا گوران که در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر در قالب اجرای عمومی به صحنه رفت، به عنوان بازیگر به ایفای نقش پرداختند.

افشاریان در زمینه کارگردانی تئاتر آثاری چون «ببر کاپیتان»، «پیوند خونی»، «گرگ آدمی» را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده است.



پاکدل هم که از بازیگران با سابقه تئاتر است در آثار کارگردان‌های مختلفی از جمله حامدمحمد طاهری، حمید امجد، حسین کیانی، محمد یعقوبی و حسین پاکدل به ایفای نقش پرداخته است.