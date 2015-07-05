۳۰۰ دستگاه شیرفلكه فرسوده شبكه توزیع آب در بجنورد تعویض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای خراسان شمالی، مجید وحدانی اسدی با بیان این مطلب افزود: به منظور اصلاح تجهیزات فرسوده و تعویض شیرآلات، تعویض ۳۰۰ دستگاه شیرفلكه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال در برنامه كاری سال جاری امور آب و فاضلاب بجنورد قرار دارد.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاكنون تعداد ۲۲ دستگاه شیرفلكه در سطح شهرستان بجنورد با تجهیزات قدمت بالا تعویض و بهسازی شده است.

وحدانی اسدی مهمترین دلیل تعویض شیرآلات فرسوده را امكان كنترل و مدیریت شبكه، كاهش هدر درفت آب و زمان بروز اتفاقات برشمرد.

وی تصریح كرد: در ایام ماه مبارك رمضان به دلیل كاهش مصرف ضمن اطلاع رسانی در طی روز و در مناطق مختلف شهر بجنورد اقدام به تعویض شیرآلات می شود.

وحدانی اسدی گفت: ابتدا شیرفلكه های معیوب شناسایی و ضمن بررسی مناطقی كه نیاز به قطع آب دارد تعیین و پس از هماهنگی و اطلاع رسانی اقدام به تعویض شیرفلكه خراب و نصب شیر فلكه جدید می شود و حوضچه شیرآلات نیز بهسازی می شود.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهری شهرستان بجنورد تصریح كرد: با همكاری مشتركین سرانه مصرف خانگی دوماهه اول سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل كاهش پنج درصدی داشته است.

وی ضمن قدردانی از مشتركان؛ از آنان خواست تا با مصرف صحیح و جلوگیری از مصارف غیر ضرور و صرفه جویی حداقل ۱۰ درصدی مانع از قطع آب در تابستان امسال شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، امور آب و فاضلاب بجنود شامل شهرهای بجنورد، حصار گرمخان و چناران شهر ۸۰ هزار مشترك آب و ۳۲ مشترك فاضلاب دارد.