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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

شکسته شدن رکورد تماشاگران «فصل شیدایی»

شکسته شدن رکورد تماشاگران «فصل شیدایی»

با حضور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن در محل اجرای نمایش بزرگ «فصل شیدایی» رکورد تماشاگران این نمایش میدانی در شب گذشته شنبه ۱۳ تیر شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن در محل اجرای نمایش «فصل شیدایی» رکورد تماشاگران این نمایش میدانی در شب گذشته شنبه ۱۳ تیر شکسته شد.

اجرای این نمایش چندرسانه‌ای در شمال شرق تهران با استقبال بیش از انتظار و پیش‌بینی‌ها مواجه شده است به گونه‌ای که هر شب، بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان تهرانی و چند استان همجوار از آن دیدن می‌کنند.

فصل شیدایی

ازدحام و استقبال مردم در شامگاه شنبه به اندازه‌ای بود که علاوه بر جایگاه اختصاص یافته برای نشستن تماشاگران،‌ حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر نیز در مسیرهای اطراف محل اجرای نمایش، به صورت ایستاده به دیدن «فصل شیدایی» پرداختند.

نمایش چندرسانه‌ای «فصل شیدایی» شب‌های ماه رمضان به جز سه شب‌ قدر در کیلومتر ۲ جاده لشگرک اجرا می‌شود.

فصل شیدایی

«فصل شیدایی» به کارگردانی سعید اسماعیلی و روایت رسالت بوذری، تاریخ را با محوریت توسل به اهل بیت (ع) از هبوط حضرت آدم (ع) تا ظهور حضرت حجت (عج) مرور می‌کند.

این نمایش، پیش‌تر در ۶ شهر کشور اجرا شده که در استان یزد، رکورد ۱۴ هزار تماشاگر در یک شب را به نام خود ثبت کرده است. «فصل شیدایی» امشب و دو شب قدر دیگر اجرا نمی‌شود.

کد مطلب 2851787
آروین موذن زاده

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