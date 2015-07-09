سیروس محجوب مالک باشگاه صبای قم شد

عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان انزلی در فصل گذشته به طور رسمی، به عنوان مالک باشگاه صبای قم معرفی شد و این پس زمان این تیم را در اختیار دارد.

وی افزود: از هفته ها پیش برای خصوصی کردن صبا درگیر مذاکرات پیچیده ای بودیم و در نهایت سیروس محجوب بخش اعظم سهام صبا را در اختیار گرفت و مالک این باشگاه شد و این موضوع در جلسه مشترک با هیئت مدیره و استانداری، قطعی شد.

مدیر عامل باشگاه صبای قم گفت: قرار است سیروس محجوب ۸۰ درصد سهام باشگاه صبا را در اختیار داشته باشد و اختیار تعیین مدیر عامل و سرمربی با ایشان است و ۲۰ درصد باقی مانده کماکان در اختیار استانداری قم خواهد بود.

جهان بینی بیان داشت: با توجه به این که شرایط لازم برای واگذاری و انجام مزایده قانونی وجود نداشت و باید مجوزهایی برای این منظور اخذ می شد که گرفتن ها آن نیازمند زمان طولانی بود، مقرر شد بخش خصوصی در اداره صبا مشارکت کند تا در آینده فرصت واگذاری کامل مهیا شود.

وی عنوان کرد: طی اسناد رسمی که فی ما بین استاندار قم و آقای محجوب مبادله شد، ایشان در حال حاضر مالک باشگاه صبای قم هستند و هم اکنون با هماهنگی با ایشان در حال انجام امور تمدید و عقد قرارداد با بازیکنان مورد نظر هستیم.

مدیرعامل صبا تصریح کرد: از چند روز گذشه نیز تمرینات تیم فوتبال صبای قم در شهر قم با حضور مهدی تارتار سرمربی تیم صبا شروع شده و طی دو هفته آینده ۲ مرحله اردوی آماده سازی در شهرهای تهران و کرج برگزار خواهیم کرد.

جهان بینی خاطرنشان کرد: بر اساس توافق به عمل آمده با آقای محجوب برای پرداخت مطالبات بازیکنان مبلغ ۲ تا ۳ میلیارد تومان طی هفته آینده از سوی ایشان به حساب باشگاه واریز خواهد شد، ضمن اینکه آقای محجوب برای انجام امور شخصی در خارج از کشور به سر می برند و شنبه آینده به ایران باز خواهند گشت.