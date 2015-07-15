به گزارش خبرگزاری مهر، تأثیر قرآن کریم در شعر و نثر فارسی بسیار شگرف و پردامنه است. کمتر متنی ادبی از نثر و نظم فارسی را می‌توان نام برد که در آن اثری از قرآن کریم وجود نداشته باشد. ناصرخسرو نیز در آثار خود فراوان از قرآن بهره گرفته است.

وی گفتارهای نهم تا چهاردهم کتاب «وجه دین» و همچنین کتاب «رهایش و گشایش» خود را به مباحث قرآنی اختصاص داده است. برخی از قصاید ناصر خسرو نشان می‌دهد که حافظ قرآن بوده و شاید همین معنا سبب رجوع گسترده او به آیات و شرح و تبیین معانی آن‌ها بوده است: پیش آر قرآن و بررس از من/ از مشکل و شرحش و معانی.

سیزدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ ناصرخسرو در ماه مبارک رمضان در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی «جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصر خسرو» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

تاکنون دو جلسه از این نشست برگزار شده است.