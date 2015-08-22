به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، سلسله نشستهای تخصصی هنر و زیبایی، تکمیلکننده برنامه ویژه این گنجینه در حوزه زیبایی است که در کنار «نمایشگاه زیبایی» همزمان با آغاز جشنواره ماه هشتم، تشکیل میشود. نمایشگاه «زیبایی»، دربرگیرنده ۱۰ اثر گزیده کتابخانه و موزه ملی ملک است که از روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ خورشیدی گشایش مییابد. سلسله نشستهای تخصصی هنر و زیبایی در کنار این نمایشگاه، زمینه را برای بررسی تخصصی پدیده «زیبایی» فراهم میآورد. نخستین این نشستها، یکم شهریور ساعت ۱۶ با سخنرانی حسن بلخاری برگار میشود.
هفتمین جشنواره ماه هشتم به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت، با برنامههای گوناگون فرهنگی و هنری همچون نمایشگاه، تور ویژه، نشست تخصصی، کارگاه آموزشی، شهر فرنگخوانی، نقالی و منقبتخوانی از روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ تا روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار میشود. این جشنواره با برگزاری آیین گرامیداشت میلاد امام رضا علیهالسلام در روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ خورشیدی پایان خواهد یافت.
کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخههای خطی است که در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» جای گرفته است. این گنجینه در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۶:۴۵ (پنجشنبهها تا ۱۵:۴۵) فعالیت میکند. بزرگترین موقوفه فرهنگی ایران از دوستداران هنر و فرهنگ ایرانی- اسلامی دعوت میکند برای حضور در این نشست تخصصی هنر و زیبایی به این گنجینه مراجعه کنند.
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