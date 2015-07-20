کشته و زخمی شدن ۳ نظامی تُرک در درگیری با نیروهای پ.ک.ک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کشته شدن یک نظامی ارتش ترکیه ضربه جدیدی به روند صلح میان آنکارا و کردهای مخالف است، روندی که در سال ۲۰۱۲ در راستای تلاش برای پایان دادن به نزاع ۳۰ ساله، شروع شده است.

در اواسط ماه جولای نیز یک گروه مسلح کُرد با متهم کردن دولت ترکیه به نقض «توافق شکننده» آتش بس تهدید کرد که به سدهای تولید برق در جنوب شرق ترکیه حمله می کند. در بیانیه اتحادیه گروه های کردستان شاخه مدنی پ.ک.ک آمده است: هدف از ساخت سد آواره کردن شهروندان و کمک به ارتش ترکیه است و نه تولید برق؛ از این رو این گروه تلاش خواهد کرد با تمام توان حملاتی را در چارچوب جنگ شبه نظامیان به منظور ممانعت از ساخت سدها شروع کند.

بر این اساس ساخت سدهای اضافی برای تولید برق در منطقه ضروری نیست، با این حال ترکیه پروژه های سدسازی را برای تأمین نیاز انرژی برق ضروری می داند.

حزب کارگران کردستان از دهه ۱۹۸۰ دست به شورش علیه دولت ترکیه زده و همین امر منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر شده است. در سال ۲۰۱۳ بعد از مذاکرات محرمانه میان مسئولان ترکیه و عبدالله اوجالان سرکرده زندانی کردها توافق میان طرفین حاصل شد.

گفتنی است کردها مخالف سیاست دولت ترکیه در سوریه، به ویژه امتناع آنکارا از ارائه کمک ها به نیروهای کُرد در جنگ علیه گروهک تروریستی داعش هستند.