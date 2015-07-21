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۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱

با حضور نیروهای ۱۸ کشور جهان؛

ناتو بزرگترین رزمایش خود را در اوکراین آغاز کرد

ناتو بزرگترین رزمایش خود را در اوکراین آغاز کرد

سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بزرگترین رزمایش خود را در اوکراین با حضور نظامیانی از ۱۸ کشور جهان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در این رزمایش یک هزار و ۸۰۰ نیرو از ارتش های ۱۸ کشور جهان شرکت دارند. 

بزرگترین رزمایش ناتو در اوکراین در حالی برگزار می شود که روسیه هشدار داده برگزاری چنین برنامه هایی می تواند فرایند صلح در شرق اوکراین را با خطر مواجه کند. 

هدایت این رزمایش برعهده آمریکاست و تا پایان ماه جولای ادامه خواهد داشت. 

برگزاری رزمایش های چند ملیتی در اوکراین از سال ۱۹۹۵ آغاز شده اما با این وجود رزمایش فعلی بزرگترین تمرین نظامی است که توسط کشورهای خارجی در اوکراین انجام می شود. 

روسیه گسترش ناتو به شرق را همواره به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی پیش روی خود قلمداد می کند و برگزاری چنین رزمایش هایی می تواند موجب بروز تنش های بیشتر در منطقه شود.

کد مطلب 2862871
عبدالحمید بیاتی

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