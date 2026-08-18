افتتاح ۵۰ پروژه هفته دولت با اعتبار ۷۸۸ میلیارد تومان در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی بعدازظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته دولت و هفته وحدت که با حضور امام جمعه شهرستان، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان محلی برگزار شد، از بهرهبرداری ۵۰ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار ۷۸۸ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
فرماندار آستارا با تأکید بر اینکه برنامههای هفته دولت باید هدفمند، منسجم و امیدآفرین باشند، گفت: هفته دولت فرصتی برای نمایش خدمات نظام و دولت به مردم است. همه مدیران موظفاند با حضور فعال در تجمعات مردمی، اجرای دقیق برنامهها و اطلاعرسانی گسترده، نقش خود را در تقویت امید اجتماعی ایفا کنند.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاهها، استفاده از ظرفیت رسانهها و معرفی دستاوردهای دولت در آستارا، محور اصلی برنامههای امسال است و هیچ دستگاهی نباید در این مسیر کمکاری داشته باشد.
محورهای اجرایی هفته دولت در آستارا
درمانی با تشریح جزئیات پروژههایی که در هفته دولت افتتاح میشوند، گفت: ۵۰ پروژه آماده افتتاح در حوزههای عمران شهری و روستایی، آسفالت و بهسازی معابر، پروژههای شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش هستند که بخشی از آنها شامل افتتاح مدرسههای جدید در سطح شهرستان است.
وی با اشاره به تنوع پروژههای قابل افتتاح افزود: در حوزه عمرانی، طرحهای بخشداری مرکزی شامل بهسازی راهها، توسعه خدمات روستایی و تکمیل پروژههای نیمهتمام به بهرهبرداری میرسد و در بخشداری لوندویل نیز مجموعهای از پروژههای عمرانی با محوریت توسعه زیرساختهای روستایی و گردشگری آماده افتتاح است.
فرماندار آستارا ادامه داد: افتتاح مرکز پرورش ماهیان گرمآبی با هدف تقویت اقتصاد شیلاتی شهرستان، بهرهبرداری از یک هتل و مرکز گردشگری ساحلی و دریایی برای توسعه ظرفیتهای گردشگری، و راهاندازی واحد بستهبندی میوه و محصولات کشاورزی و سردخانه با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش ضایعات محصولات از جمله طرحهای مهم هفته دولت هستند.
وی همچنین از افتتاح نخستین ایستگاه ورزش همگانی و صبحگاهی شهر آستارا با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای ورزشی خبر داد و افزود: پارک فرشتگان میناب نیز بهعنوان یکی از پروژههای رفاهی و توسعه فضاهای عمومی در این هفته افتتاح خواهد شد.
درمانی برگزاری میز خدمت و یادواره شهدای دولت را از دیگر برنامههای هفته دولت در آستارا عنوان کرد و گفت: این برنامهها با هدف ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، پاسخگویی دستگاهها و گرامیداشت یاد شهیدان خدمت برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در هفته دولت گفت: اطلاعرسانی صحیح، شفاف و گسترده درباره خدمات دولت، نقش بیبدیلی در آگاهیبخشی و امیدآفرینی دارد. همه دستگاهها باید از ظرفیت رسانهها، شبکههای اجتماعی و ارتباط مستقیم با مردم استفاده کنند.»
فرماندار آستارا با تأکید بر اینکه این پروژهها بخشی از مسیر توسعه شهرستان هستند، گفت: آستارا ظرفیتهای بزرگ و مردمی همراه دارد. با همدلی مدیران و مشارکت مردم، میتوانیم مسیر پیشرفت شهرستان را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.
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