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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

افتتاح ۵۰ پروژه هفته دولت با اعتبار ۷۸۸ میلیارد تومان در آستارا

افتتاح ۵۰ پروژه هفته دولت با اعتبار ۷۸۸ میلیارد تومان در آستارا

آستارا- فرماندار آستارا از افتتاح ۵۰ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار ۷۸۸ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی بعدازظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دولت و هفته وحدت که با حضور امام جمعه شهرستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی برگزار شد، از بهره‌برداری ۵۰ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار ۷۸۸ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

فرماندار آستارا با تأکید بر اینکه برنامه‌های هفته دولت باید هدفمند، منسجم و امیدآفرین باشند، گفت: هفته دولت فرصتی برای نمایش خدمات نظام و دولت به مردم است. همه مدیران موظف‌اند با حضور فعال در تجمعات مردمی، اجرای دقیق برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی گسترده، نقش خود را در تقویت امید اجتماعی ایفا کنند.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و معرفی دستاوردهای دولت در آستارا، محور اصلی برنامه‌های امسال است و هیچ دستگاهی نباید در این مسیر کم‌کاری داشته باشد.

افتتاح ۵۰ پروژه هفته دولت با اعتبار ۷۸۸ میلیارد تومان در آستارا

محورهای اجرایی هفته دولت در آستارا

درمانی با تشریح جزئیات پروژه‌هایی که در هفته دولت افتتاح می‌شوند، گفت: ۵۰ پروژه آماده افتتاح در حوزه‌های عمران شهری و روستایی، آسفالت و بهسازی معابر، پروژه‌های شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش هستند که بخشی از آنها شامل افتتاح مدرسه‌های جدید در سطح شهرستان است.

وی با اشاره به تنوع پروژه‌های قابل افتتاح افزود: در حوزه عمرانی، طرح‌های بخشداری مرکزی شامل بهسازی راه‌ها، توسعه خدمات روستایی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری می‌رسد و در بخشداری لوندویل نیز مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی با محوریت توسعه زیرساخت‌های روستایی و گردشگری آماده افتتاح است.

فرماندار آستارا ادامه داد: افتتاح مرکز پرورش ماهیان گرم‌آبی با هدف تقویت اقتصاد شیلاتی شهرستان، بهره‌برداری از یک هتل و مرکز گردشگری ساحلی و دریایی برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری، و راه‌اندازی واحد بسته‌بندی میوه و محصولات کشاورزی و سردخانه با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش ضایعات محصولات از جمله طرح‌های مهم هفته دولت هستند.

وی همچنین از افتتاح نخستین ایستگاه ورزش همگانی و صبحگاهی شهر آستارا با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی خبر داد و افزود: پارک فرشتگان میناب نیز به‌عنوان یکی از پروژه‌های رفاهی و توسعه فضاهای عمومی در این هفته افتتاح خواهد شد.

درمانی برگزاری میز خدمت و یادواره شهدای دولت را از دیگر برنامه‌های هفته دولت در آستارا عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و گرامیداشت یاد شهیدان خدمت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در هفته دولت گفت: اطلاع‌رسانی صحیح، شفاف و گسترده درباره خدمات دولت، نقش بی‌بدیلی در آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی دارد. همه دستگاه‌ها باید از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ارتباط مستقیم با مردم استفاده کنند.»

فرماندار آستارا با تأکید بر اینکه این پروژه‌ها بخشی از مسیر توسعه شهرستان هستند، گفت: آستارا ظرفیت‌های بزرگ و مردمی همراه دارد. با همدلی مدیران و مشارکت مردم، می‌توانیم مسیر پیشرفت شهرستان را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.

کد مطلب 6920443

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