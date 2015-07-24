تلاش پلیس فراهم کردن بستر برای سفر آرام مسافران است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرماندهی انتظامی گلستان، تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا با سفر به استان گلستان از اجرای مرحله دوم طرح تابستانه پلیس در استان گلستان بازدید کرد.

وی با حضور در ایستگاه‌ها و پاسگاه‌های پلیس‌راه استان گلستان ضمن نظارت بر عملکرد پلیس استان گلستان در اجرای این طرح، از نزدیک با مسافران و رانندگان ناوگان عمومی دیدار و به مشکلات و مسائل آنها رسیدگی کرد.

وی همچنین در این سفر با خانواده شهدای استان گلستان نیز دیدار و با پیگیری مشکلات و مسائل این خانواده‌ها از آنها دلجویی کرد.

مهری پس از بازدید از یگان‌های مختلف پلیس گلستان در ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان حاضر و با فرمانده انتظامی استان دیدار کرد.

وی در این دیدار از عملکرد انتظامی گلستان در اجرای مرحله دوم طرح سفرهای تابستانه ابراز رضایت کرد و گفت: از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح تابستانه پلیس، کاهش وقوع تصادفات و فوتی‌های ناشی از آن است که عملکرد پلیس گلستان در اجرای این طرح قابل تقدیر است.

رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: مرحله دوم طرح تابستانه با هماهنگی تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی با محوریت پلیس در سطح کشور به مرحله اجرا درآمد.

مهری تاکید کرد: تلاش کردیم در این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس‌های تخصصی و تمامی امکانات و تجهیزات انسانی و لجستیکی بستر خوبی را برای مسافران فراهم کنیم.