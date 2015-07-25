۱۸ نفر از زندانیان خراسان شمالی مشمول عفو رهبری قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام نورالله قدرتی، در جمع زندانیان زندان بجنورد اظهار کرد: در اجرای بخشنامه عید سعید فطر و با عنایات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۱۸ نفر از زندانیان استان مشمول عفو قرار گرفتند که از این تعداد ۸ نفر از زندان آزاد و مابقی مشمول کاهش مجازات قرار گرفتند .

وی افزود: زندان پایان کار و پایان سرنوشت انسان خاطی نیست، بلکه زندانیان می توانند با استفاده از این فرصت های عظیم و عبادت و آموزش و استفاده حداکثری از برنامه های فرهنگی و مذهبی زندان و حضور قلبی بیشتر و توبه و تضرع در پیشگاه خداوند منان و توکل به عنایاتش، بازگشت سالم و تولد مجددی را تجربه کرده و شجاعانه به آغوش گرم خانواده بازگردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید سعید فطر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات ۹۳۰ نفر از محكومانی را كه در كمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه كرد كه این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.