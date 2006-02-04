انبياء الهي خاستگاه علما و انديشمندان مسلمان هستند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ميثم صواف يكي از علماي مسلمان شيعه در سخنراني خود به مناسبت دهه محرم و ايام عاشورا در كربلاي معلي و در جمع كثيري از شيعيان تصريح كرد: فرهنگ رايج در جوامع شيعه فرهنگ حضور سيره اهل بيت (ع) است كه جوامع شيعيان را با ائمه (ع) مرتبط مي كند و اين ارتباط تنها ارتباط نظري تاريخي نيست بلكه انبياء الهي هميشه حضور داشته و جوامع و مسلمانان را ياري و همراهي مي كنند.

به گزارش خبرگزاري شيعه( اباء)، وي افزود: امامان معصوم و انبياي الهي خاستگاه و سرچشمه علماي شيعه و انديشمندان هستند، آنها ميراث بزرگ علمي، ديني و معنوي ما مسلمانان هستند و با حضور آنهاست كه مي توان تمام ميدانهاي معرفتي را شناخت.

ميثم صواف افزود: انبياء الهي در سطح روحي ثروت ارزشمند و گرانبهايي هستند كه با دعا و مناجات در همه زمانها و مناسبتها مي توان به آنها دسترسي داشت و حضور پر بركت آنها را حس كرد؛ شيعيان از وجود پاك و متبرك آنها بهره مي بردند و تازگي روحي و رواني مي يابند .

وي با اشاره به سيره نبي اكرم (ص) گفت: سيره نبي اكرم سيره اي پاك است كه به ارزشهاي اسلامي و آموزه هاي اين دين ملزم مي دارد و هيچ سيره اي را چون سيره امامان نمي توان يافت كه لغزش يا ضعف نداشته باشد؛ زيرا آنها داراي خصايل مثبت و سازنده اي هستند كه با تمسك به آنها مي توان به سعادت دنيوي و اخروي نائل شد.