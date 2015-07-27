به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امیرحسن سلامزاده در حاشیه اولین جشنواره ملی اسباببازی میگوید: اشکال عمده این است که در ایران چیزی به اسم تولید انبوه، با مقیاسهای جهانی با تیراژهای میلیونی، نداریم، نه در کانون پرورش فکری، نه در بخش خصوصی.
این طراح اسباببازی با ذکر یک مثال میگوید که اگر شرکتی عروسکی را با تیراژ ۴ میلیون در کشور تولید و به کشورهای دیگر صادر کند میتوان گفت صنعت عروسکسازی در آنجا موجود است. اما چیزی که در ایران وجود دارد تنها تولید کارگاهی اسباببازی است.
به عقیده این کارشناس، زمانی که تولید انبوه و صنعت اسباببازی نداریم، سرمایهگذاری جدی نیز در این حوزه صورت نمیگیرد: در ایران بخش خصوصی با اکراه به سمت سرمایهگذاری در صنعت اسباببازی میرود، چراکه واردات، نفس تولید داخلی را بریده است.
سلامزاده به بیحرکتی بخش دولتی هم اشاره دارد، اما میگوید که کانون مأمور نیست صنعت تولیدی ایجاد کند، ولی برای ایجاد این صنعت از طرف بخش دولتی نیز کاری جدی صورت نگرفته است: من طرحی دادم برای این که کانون مجموعهای تشکیل دهد تا آن مجموعه خارج از فضای کانون شروع به تولید کند. این میتواند مقدمهای بر ایجاد صنعت قدرتمند اسباببازی باشد که قطعاً هم سودآور است. اما فعلاً در حد طرح است.
این کارشناس با اشاره به اینکه تولید اسباببازی در میانگین جهانی، سومین صنعت پرسود دنیا و در کشور چین اولین صنعت پرسود است، تاکید دارد که باید در این زمینه، و زمینههای فرهنگی و اجتماعی نیز اطلاعرسانی درست کرد: باید به مدیران تصمیمگیر توضیح داد که اسباببازی به دلیل اثرگذاری فرهنگی، نقش آموزشی، سودآوری اقتصادی، مفاهیم سیاسی، و غیره چهقدر مهم است. بعد مدیران ارشد میتوانند تصمیم بگیرند که ما این صنعت را میخواهیم یا خیر.
مدیر اجرایی مرکز سرگرمیهای سازندهی کانون عنوان میکند که سرفصلهای اساسی در تولید اسباببازی فرهنگ و اقتصاد است، و این یعنی شما محصولی فرهنگی میسازید که سودآور است: هنر واحد فرهنگی این نیست که با نصب محدودیت در گذرگاههای فرهنگی به درآمد برسد، بلکه باید محصولی تولید کند که مردم با رغبت برای آن پول بدهند و با استقبال مواجه شود.
امسال اولین جشنوارهی ملی اسباببازی به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همکاری تولیدکنندگان و طراحان اسباببازی از ۱۲ تا ۱۶ مرداد در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون در خیابان حجاب تهران برگزار میشود.
نشستها و سمینارهای تخصصی با حضور کارشناسان، و نیز بخشهای نمایشگاهی و کارگاهی از جمله برنامههای این ایام اعلام شدهاند.
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