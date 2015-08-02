عملیات ویژه در عدن/ هلاکت شمار زیادی از نظامیان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن طی یک عملیات ویژه در منطقه «جعوله» در شهر عدن شمار زیادی از نیروهای وابسته به «عبد ربه منصور هادی» را به اسارت گرفتند.

المسیره نیز گزارش داد که در پی حمله توپخانه ای نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن به پایگاه نظامی «الردیف» در عربستان که در منطقه مرزی جیزان واقع است شمار زیادی از نظامیان سعودی کشته شدند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین ۳ خودروی نظامی سعودی در پایگاه «مفخذه» در جیزان را منهدم کردند.