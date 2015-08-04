به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید ایزدی در حاشیه دومین جلسه ستاد بازآفرینی مدیریت شهری، اظهار داشت: دو دستور کار را امروز مورد بررسی قرار دادیم که بحث اول گزارشی از وضعیت بافت‌های ناکارآمد، در استان خراسان رضوی به ویژه مشهد و سبزوار بود و دستور دوم گزارشی بود از کارگروه توانمندسازی و عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در عرصه آموزش مهارت های پایه و گسترش آموزش در سکونتگاه‎‌های غیررسمی.

وی با بیان اینکه همانطور که قبلا هم ارایه شد موضوع بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی پیچیدگی‎‌های زیادی دارد، گفت: ضروری است که دستگاه‎‌ها در تعامل با هم باشند و در همگرایی نسبی اهداف را دنبال کنند، بنابراین ستاد ملی این فضا را فراهم می کند که نمایندگان 17 دستگاه متولی در این خصوص گفتگو کنند و تصمیمات مشترکی بگیرند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه یکی از دلایل طرح استان خراسان رضوی در این جلسه، موضوع سفر هیات دولت به استان خراسان رضوی و تاکید رئیس جمهور بر رفع حاشیه نشنی در مشهد بود، افزود: بیش از یک سوم جمعیت شهر مشهد در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می‌کنند که آمار بسیار ناگواری است برای کلان شهر مذهبی ما که بخش قابل توجهی از ساکنان آن در مناطقی ساکن هستند که از نظر خدمات پایه و ایمنی در وضعیت بسیار پایینی قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه جامعی با حضور وزارت کشور تهیه شده بود که امروز به تصویب ستاد ملی رسید، ادامه داد: این برنامه بیش از 35 عنوان مجموعه اقدام را برعهده دارد که مشتمل بر تهیه طرح‌ها، ساماندهی ساختار و تشکیلات برای عملیاتی کردن پروژه‌هایی است که باید در محله‌های هدف به اجرا برسد.

ایزدی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی نیز به تصویب ستاد ملی رسید و امیدواریم با عملیاتی کردن این دو سند شاهد ارتقای کیفیت در محلات ناکارآمد شهرهای استان خراسان رضوی باشیم، گفت: در زمینه تسهیلات بافت‌های ناکارآمد شهری حلسات مشترکی با بانک مرکزی داریم و زمینه برای برطرف شدن ابهامات بانک ها به ویژه بانک‌های خصوصی ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه دو بانک خصوصی اعلام آمادگی کرند که به جمع 7 بانک بپیوندند، افزود: سامانه‌ای راه اندازی شده که براساس آن متقاضیان تسهیلات بافت ناکارآمد، می‌توانند در آن ثبت نام کنند و با پرونده ها با اولویت بندی به بانک‌های عامل معرفی می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از 37 هزار و 500 سهمیه ابلاغ شده همه را به بانک معرفی کردیم و بالغ بر 30 درصد از این پرونده‌ها تبدیل به قرارداد شده است. همچنین وام 20 میلیون تومانی قرض الحسنه هم به انبوه سازان به عنوان یک امتیاز اعطا می‌شود تا در شهرهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد.