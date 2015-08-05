بروز طوفان گرد و غبار در دهلران/ دید به کمتر از ۱۰۰ متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی چند روز گذشته شاهد هوایی گرم و غبارآلود در شهرستان مرزی دهلران در جنوب استان ایلام بوده ایم، امروز طوفان گرد و غبار این شهرستان را در برگرفته است.

مدیر کل هواشناسی شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرد و غبار همراه با باد شدید عصر امروز چهارشنبه شهرستان گرمسیری دهلران را دربرگرفته است.

محمد پاریاب اظهار داشت: سرعت باد حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت بوده و هم اکنون دید افقی در این شهرستان به زیر ۱۰۰ متر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر علاوه بر گرد و غبار، بارش شدید باران نیز آغاز و موجب پناه بردن مردم به خانه ها شده است.

در حال حاضر مشکلات زیادی در بخش آّب و هوای در شهرستان دهلران وجود دارد که گرمای بالای ۵۱ درجه، گرد و غبار و ...از جمله این مشکلات است.