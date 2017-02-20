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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۶:۵۳

با تدوام پدیده ریزگردها در شهرهای جنوبی؛

اختلال در پروازهای فرودگاه بوشهر ادامه دارد

اختلال در پروازهای فرودگاه بوشهر ادامه دارد

تداوم پدیده ریزگردها در شهر بوشهر، موجب شده اختلال در پروازهای فرودگاه بین المللی همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان بوشهر، در این زمینه گفت: وجود ریزگردها در فضای استان بوشهر موجب شد تا  برنامه‌های پروازی و فرود هواپیماها در فرودگاه بین المللی بوشهر با مشکلاتی روبرو شود.

سمیرا میرزایی، افزود: دیروز پرواز ۴۰۷ شرکت ایران ایر تهران - بوشهر که قرار بود ساعت ۷:۵۰ در بوشهر فرود آید به علت گرد و غبار و کاهش دید افقی به یکهزار و ۲۰۰ متر در فرودگاه بوشهر، مسیر خود را به سمت شیراز تغییر داد و در فرودگاه آن شهر بر زمین نشست.

وی اضافه کرد: به همین دلیل سرانجام پرواز ۴۰۶ این شرکت به مقصد تهران که قرار بود ساعت ۸:۳۵ از فرودگاه بوشهر انجام شود، هنوز مشخص نیست.

میرزایی اظهار کرد: همچنین پروازهای روز شنبه  شرکت هواپیمایی کاسپین با شماره های ۶۹۶۴ و ۶۹۶۵ از مشهد به بوشهر و بالعکس که باید ساعت ۱۰:۴۰ صبح وارد فرودگاه بوشهر می شد و ساعت ۱۱:۴۰به مقصد مشهد پرواز می‌کرد با ۱۷ ساعت تاخیر در امروز انجام شد.

وی بیان کرد: پرواز ۶۹۶۴ و ۶۹۶۵ مشهد - بوشهر ساعت ۳:۱۰ بامداد روز یکشنبه وارد فرودگاه بوشهر و ساعت ۴:۰۰ صبح به مقصد مشهد پرواز کرد.

میرزایی با اشاره به اینکه ۷۰ پرواز فرودگاه مشهد روز شنبه با تاخیر انجام شد درباره علت تاخیر این پروازها اظهار کرد: فرودگاه شهید هاشمی نژاد و برخی دیگر از فرودگاه‌های کشور در چند روز گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی با مشکل کاهش دید کافی روبه رو بودند و سرمای زیاد موجب شد تا باند فرودگاه یخ بزند.

مسئول روابط عمومی فرودگاه‌های استان بوشهر بیان کرد: از طرف دیگر بارش برف حرکت هواپیماها را هم مشکل کرده است به همین دلیل عملیات یخ زدایی باید بعد از مسافرگیری انجام شود.

میرزایی بیان کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی انجام عملیات یخ زدایی قبل از شروع پرواز ممکن است زمان بر باشد که این شرایط برای پروازهای عصر شنبه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد رخ داد و مشکل برطرف شد.

کد مطلب 3911817

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