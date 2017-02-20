اختلال در پروازهای فرودگاه بوشهر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های استان بوشهر، در این زمینه گفت: وجود ریزگردها در فضای استان بوشهر موجب شد تا برنامه‌های پروازی و فرود هواپیماها در فرودگاه بین المللی بوشهر با مشکلاتی روبرو شود.

سمیرا میرزایی، افزود: دیروز پرواز ۴۰۷ شرکت ایران ایر تهران - بوشهر که قرار بود ساعت ۷:۵۰ در بوشهر فرود آید به علت گرد و غبار و کاهش دید افقی به یکهزار و ۲۰۰ متر در فرودگاه بوشهر، مسیر خود را به سمت شیراز تغییر داد و در فرودگاه آن شهر بر زمین نشست.

وی اضافه کرد: به همین دلیل سرانجام پرواز ۴۰۶ این شرکت به مقصد تهران که قرار بود ساعت ۸:۳۵ از فرودگاه بوشهر انجام شود، هنوز مشخص نیست.

میرزایی اظهار کرد: همچنین پروازهای روز شنبه شرکت هواپیمایی کاسپین با شماره های ۶۹۶۴ و ۶۹۶۵ از مشهد به بوشهر و بالعکس که باید ساعت ۱۰:۴۰ صبح وارد فرودگاه بوشهر می شد و ساعت ۱۱:۴۰به مقصد مشهد پرواز می‌کرد با ۱۷ ساعت تاخیر در امروز انجام شد.

وی بیان کرد: پرواز ۶۹۶۴ و ۶۹۶۵ مشهد - بوشهر ساعت ۳:۱۰ بامداد روز یکشنبه وارد فرودگاه بوشهر و ساعت ۴:۰۰ صبح به مقصد مشهد پرواز کرد.

میرزایی با اشاره به اینکه ۷۰ پرواز فرودگاه مشهد روز شنبه با تاخیر انجام شد درباره علت تاخیر این پروازها اظهار کرد: فرودگاه شهید هاشمی نژاد و برخی دیگر از فرودگاه‌های کشور در چند روز گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی با مشکل کاهش دید کافی روبه رو بودند و سرمای زیاد موجب شد تا باند فرودگاه یخ بزند.

مسئول روابط عمومی فرودگاه‌های استان بوشهر بیان کرد: از طرف دیگر بارش برف حرکت هواپیماها را هم مشکل کرده است به همین دلیل عملیات یخ زدایی باید بعد از مسافرگیری انجام شود.

میرزایی بیان کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی انجام عملیات یخ زدایی قبل از شروع پرواز ممکن است زمان بر باشد که این شرایط برای پروازهای عصر شنبه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد رخ داد و مشکل برطرف شد.