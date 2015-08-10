به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کره جنوبی دولت پیونگ یانگ را به مین گذاری در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره متهم کرد.

ادعا می شود که سه شنبه هفته گذشته دو سرباز کره جنوبی در بخشی از منطقه حائل که تحت کنترل دولت سئول است بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داده اند.

انتظار می رود که نسبت دادن این اتهام به کره شمالی واکنش شدید دولت پیونگ یانگ را در پی داشته باشد به ویژه آنکه سئول تهدید کرد که همسایه شمالی باید بهای سنگینی را به خاطر این اقدام بپردازد.

اوج گیری تنش ها بین دو کره می تواند پیمان آتش بسی را که از سال ۱۹۵۳ میلادی بین دو کشور وجود داشته به مخاطره بیاندازد.

ناگفته نماند که دیروز نیز کره شمالی سئول را به دلیل عدم انصراف از حضور در رزمایش مشترک با آمریکا مورد مواخذه قرار داد و تهدید کرد که برای حفظ تمایت ارضی خود پاسخ نظامی دندان شکنی را به همسایه جنوبی خود خواهد داد.