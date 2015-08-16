برنامه قصه گویی و نمایش خلاق «نخودی» برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب، فروشگاه شهر کتاب مرکزی فردا دوشنبه ۲۶ مرداد، برنامه‌ای ویژه با عنوان قصه‌گويی و نمايش سايه برگزار می كند كه در آن، گروه عروسكی خيالباف، داستان نخودی را اجرا می كنند.

در اين نمایش، بخشی از داستان برای كودكان خوانده می شود. سپس، كودكان به تجزیه و تحلیل داستان می پردازند و در روند شكل‌گيری داستان با گروه نمايشی همراه می شوند. اين برنامه كه مخصوص کودکان ۳ تا ۷ ساله است، عصر دوشنبه، ۲۶ مرداد، ساعت ۱۸ در بخش كودك شهر كتاب مركزی برگزار می شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته مراجعه کنند.