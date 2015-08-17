همزمانی با فصل سرما دلیل تغییر زمان کنکور کارشناسی ارشد ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون تحصیلات تكمیلی (كارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۹۵ در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار می شود.

سازمان سنجش یادآور شده است: در طی سنوات گذشته برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در بهمن ماه مشكلاتی را برای داوطلبان و حوزه های برگزاری آزمون به دلیل همزمانی تاریخ آزمون با فصل سرما ایجاد کرده به نحوی كه بعضاً سازمان مجبور به جابجایی تاریخ آزمون شده است.

از همین رو آزمون سال ۱۳۹۵، در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار می شود و ثبت نام برای این آزمون در روزهای ۱۶ تا ۲۲ آذرماه ۹۴ انجام می گیرد.