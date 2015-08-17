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۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

همزمانی با فصل سرما دلیل تغییر زمان کنکور کارشناسی ارشد ۹۵

همزمانی با فصل سرما دلیل تغییر زمان کنکور کارشناسی ارشد ۹۵

سازمان سنجش آموزش كشور همزمان با فصل سرما را دلیل تغییر تاریخ برگزاری آزمون كارشناسی ارشد سال ۹۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون تحصیلات تكمیلی (كارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۹۵ در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار می شود.

سازمان سنجش یادآور شده است: در طی سنوات گذشته برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در بهمن ماه مشكلاتی را برای داوطلبان و حوزه های برگزاری آزمون به دلیل همزمانی تاریخ آزمون با فصل سرما ایجاد کرده به نحوی كه بعضاً سازمان مجبور به جابجایی تاریخ آزمون شده است.

از همین رو آزمون سال ۱۳۹۵، در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار می شود و ثبت نام برای این آزمون در روزهای ۱۶ تا ۲۲ آذرماه ۹۴ انجام می گیرد.

کد مطلب 2885247
زهره بال

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