به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی ظهر شنبه در شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: در این فصل از مدیریت خودم که آغاز کار دیگری برای من محسوب میشود، سعی میکنم دیگر به گذشته برنگردم چرا که با توجه به وضعیت موجود، قبول مسئولیت کردهایم.
وی افزود: باید با مفهوم همدلی، یک فضایی در استان خوزستان ایجاد کنیم که گامهای اساسی در استان زرخیزی مثل خوزستان برداشته شود. به لطف خدا همه نهادها در این فضا سهیم بوده و شرایطی پیشآمده که بهرغم کاهش اعتبارات، جنبوجوش خوبی را به دور از روزمرگی شاهد هستیم.
استاندار خوزستان تصریح کرد: هیچ گوشهای از مرز خوزستان نیست که ارادهای برای فعالیت اقتصادی باشد ولی زمینههای آن فراهم نباشد. متأسفانه تاکنون در استان این پیوستگی و انسجام داشتن در پرداختن به موضوع تحت عنوان «ساماندهی مرزها» بعد از انقلاب وجود نداشته است. ولی اکنون این شرایط فراهمشده تا شاهد کمترین قاچاق در استان خوزستان باشیم.
مقتدایی عنوان کرد: در بخش درآمد، هزینه و «اقتصاد بدون نفت»، در استان همه پیشنهادها را به دستگاهها دادهایم. جالب است بدانید با وجود کاهش ۲۸ درصدی قیمت نفت ما در بخش ارزشافزوده، افزایش آن را با اجرای «طرح خرید از داخل استان» در قالب فعال کردن بخش تولید، بنکداران و پیمانکاری استان داشتیم.
وی گفت: امیدوارم ۶۰۰ میلیارد تومان ارزشافزوده استان خوزستان تا پایان سال به یک هزار میلیارد تومان برسد.
مقتدایی با بیان اینکه ۶۰ درصد خرید درون استانی کالا و خدمات توسط ۹ شرکت از جمله شرکت فولاد، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت ملی مناطق نفتخیز انجامشده است، افزود: انشا الله شاهد اتفاقات خوبی در استان خواهیم بود و نشان خواهیم داد که خوزستان آنقدر قابلیت دارد که فقط غبارروبی از چهره مدیریت و امکانات درون استان میتواند پیشرفتهای خوبی برای مردم به همراه داشته باشد.
استاندار خوزستان گفت: اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان بسیار خوب بود و این طرح تنها طرحی بود که از محل صندوق توسعه ملی اجرا شده است.
مقتدایی یادآور شد: اهواز ۳۰ درصد حاشیهنشین دارد که حاشیهنشینان اغلب از شهرهایی که مدافع مرز بودند مثل هویزه و سوسنگرد به اهواز آمدهاند پس باید به این افراد که خانه و کاشانه خود را در جنگ از دست دادند، نگاه ویژهای داشت.
وی همچنین گفت: وضعیت بیمارستانهای خوزستان در شأن مردم استان نیست و بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان باید در این مسائل ورود پیدا کنند هر چند خوشبختانه بنیاد مستضعفان برای بیمارستان ابوذر اهواز ورود پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمد کشور، ۴۴ درصد واردات کشور و همچنین ۱۷.۵ درصد صادرات کشور همه از خوزستان هستند، اظهار کرد: برای اینکه در خوزستان هر کسی به حق خودش برسد ۶۰۰ مؤلفه در نظر گرفتهایم که اگر کسی دستش به ما نرسد به حقوق خودش برسد.
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