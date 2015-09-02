شهلا انتظاریان مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت‌های تازه خود در حوزه ترجمه گفت: تعدادی از ترجمه‌هایم قرار بود به نمایشگاه کتاب تهران برسند که این امر میسر نشد و قرار شد به مرور بعد از نمایشگاه چاپ شوند. البته برخی از کتاب‌ها هم قرار نبود برای نمایشگاه چاپ شوند و فرایند آماده سازی شان قرار بود پس از نمایشگاه انجام شود.

وی افزود: یکی از ترجمه‌هایی که در دست دارم، رمان «شمال ناکجا» است که به قلم لیز کسلر نوشته شده است. بسیاری از کارهای مربوط به آماده‌سازی این کتاب انجام شده و امیدوارم تا آخر پاییز توسط انتشارات ایران بان، منتشر و وارد بازار نشر شود. اثر دیگرم، مجموعه ۵ جلدی «پنی فاجعه» است که نوشته جوئنا نادین بوده و تصویرگری اش نیز توسط جف میخائیل انجام شده است. این مجموعه هم قرار است توسط انتشارات پیک ادبیات چاپ شود.

این مترجم در ادامه گفت: یکی دیگر از آثارم، کتابی مصور برای خردسالان است. این کتاب «جغد کوچولو گم شده است» نام دارد و نوشتن و تصویرگری اش توسط کریس هوتن انجام شده است. این کتاب مصور مراحل آماده‌سازی را در انتشارات علمی فرهنگی طی کرده و به من هم گفته شده که خیلی از کارهایش انجام شده است. حالا عرضه اش بسته به این است که ناشر چه زمانی آن را منتشر کند.

وی ادامه داد: کتاب دیگری هم که با همکاری همین ناشر منتشر می‌شود، مجموعه ۲ جلدی «معمای طبیعت» است که مباحث علمی را شامل می شود. این دو کتاب اثر کاترین برودسن است و تصویرگری اش هم توسط سارا دنیس انجام شده است. مخاطبان این کتاب خردسالان و بچه های گروه سنی الف هستند. یکی از مجلدات این مجموعه، درباره حشرات و پروانه هاست و دیگری مربوط به حیوانات بیشه. نویسنده تا به حال همین ۲ جلد را نوشته و امکان دارد جلدهای بعدی را هم بنویسد.

انتظاریان گفت: ترجمه دیگری هم که آماده چاپ دارم، رمان «جنگ چهارشنبه‌ها» نام دارد. این کتاب نوشته گری اشمیت است و جوایز زیادی را در حوزه کتاب‌های نوجوان از آن خود کرده است. این رمان آمریکایی، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ایالات متحده جریان دارد و به مسائل تاریخی و سیاسی آن دوران می پردازد. ترور کندی و جنگ ویتنام از جمله اتفاقات مهمی هستند که در این رمان نویسنده درباره شان نوشته است.

وی افزود: اما مهم ترین مساله در داستان این رمان، رابطه یک معلم با شاگردش است که در بحبوحه این مسائل سیاسی و اجتماعی، شاگرد را با شکسپیر و کتابخوانی آشنا و به آن علاقه‌مند می‌کند.

انتظاران ادامه داد: شخصیت اول این داستان همان بچه یا شاگرد است که در ابتدا فکر می‌کند معلمش با او لج است و با او کنار نمی آید. این بچه قصه را با حالت خاطره گویی تعریف می کند. به غیر از فصل های ابتدایی کتاب، در باقی فصل‌ها، در هر فصل، یک کتاب شکسپیر به این بچه معرفی می‌شود. یعنی از سپتامبر تا ژوئن که یک سال تحصیلی را می‌سازد، شخصیت معلم هر ماه یک کتاب را به این بچه معرفی می کند و او هم به مرور به این کتاب ها و کلا کتابخوانی علاقه مند می شود.

وی در پایان گفت: «جنگ چهارشنبه ها» در حال آماده سازی توسط نشر پیدایش است و توسط این ناشر به چاپ خواهد رسید.