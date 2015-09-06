۹۰ هزار متر مربع از معابر شهر مرزی آستارا آسفالت شد

علی کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسفالت معابر اصلی و فرعی به عنوان یکی از نیازهای مهم شهری در اولویت نخست کاری شهرداری آستارا است، اظهار کرد: آستارا یکی از شهرهای در حال توسعه استان گیلان است و در طول دو سال گذشته تحولی در زمینه ایجاد معابر، آسفالت، جدول کشی، احداث جاده، بلوار، پارک و توسعه فضای سبز در آن ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه طرح ها و برنامه های عمرانی در آستارا از پیشرفت خوبی برخوردار است، افزود: شهرستان مرزی بندر آستارا به عنوان مرکز عمده صادرات، ترانزیت و گردشگری کشور محسوب می شود و توسعه و عمران شهری در آن با شتاب، همگامی و همدلی مسئولان ادامه دارد.

کوهی بودجه ۱۷۰ میلیارد ریالی شهرداری آستارا در سال ۹۴ را یادآور شد و گفت: بودجه فوق در اجرای طرح های عمرانی مصوب شده شورای اسلامی شهر آستارا و همچنین تامین زیر ساخت های تفریحی و گردشگری و نیز اتمام طرح های نیمه تمام شهرداری هزینه خواهد شد.

شهردار آستارا با تاکید بر همکاری و مساعدت مردم با شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای طرح های مهم و اثر گذار شهری تصریح کرد: شهرداری، شورای اسلامی شهر و شهروندان سه رکن اصلی هستند و در صورت برخورداری از تعامل و هماهنگی می توانند رسالت ساماندهی شهر را محقق کنند.

وی تاکید کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر آستارا از تمام سرمایه گذارانی که تمایل به فعالیت در بخش های گردشگری و دیگر بخش ها دارند دعوت به همکاری کرده و از هیچگونه حمایت و همکاری با آن ها دریغ نمی کند.