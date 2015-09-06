۴۵۰ اثر به جشنواره مد و لباس دانشجویی «دیبا» رسید

الهام زایجانی، معاون فرهنگی واحد هنر جهاد دانشگاهی و نیز دبیر نخستین جشنواره دانشجویی مدولباس دانشجویی «دیبا» در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال بیش از ۴۵۰ اثر در زمینه طراحی مد و لباس به این جشنواره خبر داد و گفت: برای اولین بار در کشور دانشجویان و جوانان ایرانی در بخش‌های طراحی پوشش دانشجویی، مشاغل و طراحی فرم فارغ‌التحصیلی در قالب جشنواره دانشجوی مد و لباس «دیبا» با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گفته زایجانی بخش طراحی جشنواره مد و لباس دانشجویی دیبا توسط جهاددانشگاهی واحد هنر و با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، سازمان دانشجویان، دانشگاه هنر، کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامی و ایرانی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه شریعتی و سایر دانشگاه‌ها و با هدف کمک به آموزش و پیشرفت دانشجویان در سراسر کشور و همزمان با حضور استادان مطرح این رشته و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، مهرماه سال جاری برگزارمی‌شود.

وی از اعطای گواهی طرح‌ برتر خبر داد و افزود: طرح‌های برتر داوری و به صاحبانشان، گواهی طرح برتر و ۲۰۰ هزار تومان جایزه نقدی اعطا می‌شود؛ ضمن این‌که طرح‌های برتر می‌توانند در دوره بعدی جشنواره و در بخش دوخت شرکت کنند و دانشجویان برتر در زمینه طراحی فرصت این را دارند تا جشنواره بعدی کار خود را آماده و در بخش دوخت شرکت کنند چرا که در این بخش، طرح‌های برگزیده دوخته و داوری می‌شوند.

دبیر جشنواره مد و لباس دیبا، هدف از برگزاری این جشنواره را ارائه الگویی مناسب به دانشجویان دانست و گفت: قرار نیست اعمال سلیقه کنیم یا مدل و طرحی را به‌زور بر تن دانشجویان بپوشانیم. هدف این است که خود دانشجویان برای همنوعان و هم‌نسلان خود، لباس طراحی کنند و بدوزند و به ارائه الگویی ایرانی- اسلامی بپردازند.

زایجانی، پیش از این نیز در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این‌که جهاد دانشگاهی چه تعاملی با کارگروه مد و لباس برای تولید انبوه طرح‌های برتر دارد، گفته بود: آثار شرکت‌کننده از سوی استادان مورد داوری قرار می‌گیرند و انتخاب می‌شوند. بعد خود دانشجویان به بازاریابی طرح‌ها و دوخت‌های برگزیده می‌پردازند. به عبارتی صفر تا صد مراحل برعهده خود دانشجویان است از طراحی تا دوخت و بازاریابی را خودشان انجام می‌دهند.

معاون فرهنگی واحد هنر جهاد دانشگاهی به ثبت طرح‌های برگزیده اشاره و بیان کرد: ما قانون کپی‌رایت را به رسمیت نشناخته‌ایم و این مساله، گاه مشکل‌ساز می‌شود. به این معنی که طرح‌ها را کپی می‌کنند و امکان شکایت و پیگیری وجود ندارد. اما طی سال‌های اخیر، کارگروه مد و لباس ارشاد طرح‌ها را ثبت و از کپی کردن آن جلوگیری می‌کند ما با این کارگروه در ارتباط هستیم تا خیانت در امانت نکرده باشیم چون کارهای دانشجویان، به امانت در اختیار ما گذاشته شده است.