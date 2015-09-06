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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۴۵۰ اثر به جشنواره مد و لباس دانشجویی «دیبا» رسید

۴۵۰ اثر به جشنواره مد و لباس دانشجویی «دیبا» رسید

بیش از ۴۵۰ اثر دانشجویی در زمینه طراحی مد ولباس درجشنواره مد و لباس دانشجویی «دیبا» مورد ارزیابی داوران قرار می‌گیرد.

الهام زایجانی، معاون فرهنگی واحد هنر جهاد دانشگاهی و نیز دبیر نخستین جشنواره دانشجویی مدولباس دانشجویی «دیبا» در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال بیش از ۴۵۰ اثر در زمینه طراحی مد و لباس به این  جشنواره خبر داد و گفت: برای اولین بار در کشور دانشجویان و جوانان ایرانی در بخش‌های طراحی پوشش دانشجویی، مشاغل و طراحی فرم فارغ‌التحصیلی در قالب جشنواره دانشجوی مد و لباس «دیبا» با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گفته زایجانی بخش طراحی جشنواره مد و لباس دانشجویی دیبا توسط جهاددانشگاهی واحد هنر و با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، سازمان دانشجویان، دانشگاه هنر، کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامی و ایرانی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه شریعتی و سایر دانشگاه‌ها و با هدف کمک به آموزش و پیشرفت دانشجویان در سراسر کشور و همزمان با حضور استادان مطرح این رشته و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، مهرماه سال جاری برگزارمی‌شود.

وی از اعطای گواهی طرح‌ برتر خبر داد و افزود:  طرح‌های برتر داوری و به صاحبانشان، گواهی طرح برتر و ۲۰۰ هزار تومان جایزه نقدی اعطا می‌شود؛ ضمن این‌که طرح‌های برتر می‌توانند در دوره بعدی جشنواره و در بخش دوخت شرکت کنند و دانشجویان برتر در زمینه طراحی فرصت این را دارند تا جشنواره بعدی کار خود را آماده و در بخش دوخت شرکت کنند چرا که در این بخش، طرح‌های برگزیده دوخته و داوری می‌شوند.

دبیر جشنواره مد و لباس دیبا، هدف از برگزاری این جشنواره را ارائه الگویی مناسب به دانشجویان دانست و گفت: قرار نیست اعمال سلیقه کنیم یا مدل و طرحی را به‌زور بر تن دانشجویان بپوشانیم. هدف این است که خود دانشجویان برای همنوعان و هم‌نسلان خود، لباس طراحی کنند و بدوزند و به ارائه الگویی ایرانی- اسلامی بپردازند.

زایجانی، پیش از این نیز در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این‌که جهاد دانشگاهی چه تعاملی با کارگروه مد و لباس برای تولید انبوه طرح‌های برتر دارد، گفته بود: آثار شرکت‌کننده از سوی استادان مورد داوری قرار می‌گیرند و انتخاب می‌شوند. بعد خود دانشجویان به بازاریابی طرح‌ها و دوخت‌های برگزیده می‌پردازند. به عبارتی صفر تا صد مراحل برعهده خود دانشجویان است از طراحی تا دوخت و بازاریابی را خودشان انجام می‌دهند.

معاون فرهنگی واحد هنر جهاد دانشگاهی به ثبت طرح‌های برگزیده اشاره و بیان کرد: ما قانون کپی‌رایت را به رسمیت نشناخته‌ایم و این مساله، گاه مشکل‌ساز می‌شود. به این معنی که طرح‌ها را کپی می‌کنند و امکان شکایت و پیگیری وجود ندارد. اما طی سال‌های اخیر، کارگروه مد و لباس ارشاد طرح‌ها را ثبت و از کپی کردن آن جلوگیری می‌کند ما با این کارگروه در ارتباط هستیم تا خیانت در امانت نکرده باشیم چون کارهای دانشجویان، به امانت در اختیار ما گذاشته شده است.

کد مطلب 2904778

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