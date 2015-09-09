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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۲۳

۳۰ ویلای غیر مجاز در شیراز تخریب می شود

۳۰ ویلای غیر مجاز در شیراز تخریب می شود

شیراز- مدیر کل امور اراضی استان فارس از قلع و قمع ۳۰ ویلای غیر مجاز در شیراز خبرداد.

عبدالعلی کریمی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از صبح دیروز سه شنبه قلع و قمع ۳۰ ویلا در شیراز آغاز شد و در روز گذشته حدود شش ویلا و باغشهر در این شهر تخریب شد.

وی با بیان اینکه پس از تخریب این ویلاها، ویلاهای منطقه خالدآباد شیراز نیز تخریب می شود، بیان کرد: این باغشهرها توسط افرادی زمین خوار احداث شده و مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.

مدیر کل امور اراضی فارس با بیان اینکه تمامی این ساخت وسازها غیرمجاز بوده، افزود: زمینهای این باغشهرها اراضی کشاورزی بوده که به طور غیرقانونی و غیرمجاز تفکیک و قطعه بندی شده و تمامی ساخت و سازهای آن غیرمجاز بوده است.

وی با بیان اینکه کسی اجازه ندارد اراضی باغی و کشاورزی را به قطعات کوچک و باغشهر تبدیل کند، بیان کرد: این ساخت و سازهای غیرمجاز از نظر قانونی نوعی زمین خواری است زیرا زمینها را با قیمت کم از کشاورزان خریداری و پس از قطعه بندی به قیمتهای زیاد می فروشند.

کریمی ادامه داد: این اقدام علاوه بر نابودی زمینهای کشاورزی و باغی از بین بردن منابع آبی مناطق را به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه این ساخت وسازها از ۲۰ سال گذشته شروع شده، گفت: متاسفانه طی این مدت بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان به از حالت زراعی و کشاورزی خارج و به باغشهر تبدیل شده است.

مدیر کل امور اراضی فارس با تاکید بر اینکه تخریب این باغشهرها به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: در این راستا سامانه ۱۳۱ پل ارتباطی مردم با جهادکشاورزی و امور اراضی برای اعلام تخلفات غیرمجاز  راه اندازی شده است.

کریمی اظهار داشت: این اداره کل در حال حاضر عزم جدی دارد که با هرگونه ساخت وسازهای غیرمجاز در این حوزه برخورد جدی کند.

کد مطلب 2910129

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