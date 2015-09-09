تشکیل ستاد اربعین در کرمانشاه/ آماده میزبانی از زائران می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سید مصطفی حسینی‌ پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به راه اندازی ستاد زوار اربعین در کرمانشاه، اظهار داشت: علی رغم ناامنی های موجود در منطقه سال گذشته نزدیک به ۲۰ میلیون مسلمان شیعه و سنی به مناسبت اربعین روانه کربلا شدند.

وی افزود: با وجود تهدیدهای مختلف از سوی دشمنان، این ۲۰ میلیون زائر با عشق و ارادت خود را به کربلا رسانده و اتحاد و وحدت دنیای اسلام را به دشمنان این دین الهی نشان دادند.

حسینی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زمینه سفر زوار اربعین در سال گذشته، افزود: امسال با تاکید مقام معظم رهبری، ستادی در کشور تحت عنوان «ستاد عالی ساماندهی اربعین حسینی» تشکیل شده است که در راستای رفع مشکلات موجود تلاش خواهند کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه افزود: این ستاد از ۹ کمیته تشکیل شده است که شامل کمیته امنیتی انتظامی، سوخت و حمل و نقل، اعزام، اسکان و تغذیه، سیاسی و کنسولگری، اطلاع رسانی و مستند سازی، فرهنگی و آموزشی، بهداشت و درمان، و مشارکت های مردمی است.

وی با بیان اینکه برای هر یک از کمیته ها شرح وظایفی تعریف شده است، افزود: برای ستاد بازسازی عتبات عالیات ۱۱ بند در نظر گرفته شده است و در این راستا نیز ستاد استان کرمانشاه ۲ مسئولیت مهم برعهده دارد و همه نیازمندی های زائرین باید توسط ستاد تامین شود.

حسینی ادامه داد: این نیازمندی ها شامل تامین اقلامی چون گوشت، مرغ، برنج، گوجه فرنگی، حبوبات، کنسروهای عسل و مربا، و برخی وسایل مورد نیاز از جمله زیرانداز، پتو، فرش موکت و ... است و هر اقلام اهدایی جهت پذیرایی از زائران توسط ستاد جمع آوری می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات کشور عراق و مسائلی نظیر تامین آب و برق در این کشور، گفت: ستاد بازسازی عتبات عالیات اقدام به شناسایی و تعیین محل های مناسب در بین راه کربلا و نجف برای برپایی مکان هایی کرده که از نظر آب و برق مشکلی نداشته باشند.

حسینی خاطر نشان کرد: هیئت های موجود در صورتی می توانند از زائران پذیرایی کنند و به آنان خدمات رسانی داشته باشند که لیست و تعداد زائرانی که می توانند در جهت این حرکت معنوی و مقدس به آنها خدمات رسانی کنند را از قبل با هماهنگی در اختیار ستاد قرار دهند.

وی با بیان اینکه در این راستا موکبهایی نیز در راه کربلا و حتی در مسیر مرزی مهران برقرار می شود، عنوان کرد: همواره در ایام نوروز چادرهای استقبال از مسافران با خدمات خوبی ارائه می شود و انتظار میرود برای این حرکت عظیم و گسترده نیز تدابیر مناسب و ارزنده ای اندیشیده شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: طی توافقی که بین ستادبازسازی کل کشور و گمرکات کشور انجام گرفته است، اقلام خوراکی و رفاهی جهت پذیرایی زائران در مرز مهران و شلمچه طی مکاتبات صورت گرفته بی هیچ تشریفات گمرکی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

وی افزود: کانتینرهایی نیز در کربلا و نجف توسط ستاد آماده شده است تا هیئت ها بتوانند وسائل خود را تا سال های بعد نیز در آنجا نگهداری کنند.

حسینی کار عمده ستاد عتبات در مراسم اربعین امسال را آسیب شناسی مسائل و مشکلاتی دانست که در اربعین سال گذشته وجود داشته است و اینکه باید برای رفع آن چه اقداماتی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته عده ای با ارائه کارت ملی به زیارت اربعین مشرف شدند، گفت: امسال با توجه به برخی مسائل امنیتی موجود سازمان حج و زیارت مسئولیت اعزام ها را به عهده دارد که آن هم از طریق مراجعه به سایت و ثبت سیستمی صورت خواهد پذیرفت.