دكتر حسن ذوالفقاري : تلاش نويسندگان مسلمان در بيان اصول اسلامي كافي نيست









اين نويسنده و محقق فرهنگي درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : طبيعي است كه درمقابل اهانتهاي نشريات دانماركي به مقدسات ديني مان بايد معقول و منطقي برخورد كرد و يكي ازپاسخ هاي منطقي - به جاي تحريكات خشونت بار كه وضع را بدتر مي كند - مناظره است .

دكتر حسن ذوالفقاري خاطرنشان كرد : ما بايد با حركت هايي سازماندهي شده با چنين تهاجماتي مواجه شويم تا بتوانيم بازتاب منطقي داشته باشيم ، در واقع نبايد باعث شويم كه اين احساس پديدارشود كه احيانا پاسخي براي چنين تحركاتي وجود ندارد ، درصورتي كه پاسخ منطقي نيز وجود دارد و بايد توسط انديشمندان و خردمندان به چنين تحركاتي ارائه شود .

اين نويسنده معاصر تصريح كرد : ما مي توانيم با ابزارهاي موثركه " هنر" و " ادبيات " يكي ازآنهاست ، چهره واقعي و محبوب حضرت محمد (ص) را معرفي كنيم و ازميان گفتار و رفتار و احاديث و سيره و سنت پيامبرخدا آن چيزهايي را كه پاسخگوي نيازامروز دنياست ، عرضه كنيم و نشان دهيم كه پيامبرتنها متعلق به گذشته نبود ، بلكه رفتار و كردار و گفتار آن حضرت ، متعلق به همه دوره ها و اصحاب و قرون است .

وي اضافه كرد : بزرگترين آثار ادبي در دنياي مسحيت برگرفته ازاصول ومباني ديني مسيحيت است يعني بزرگترين آثار و رمان هاي خلق شده نيزريشه هاي مذهبي دارد ، اما توجه نويسندگان معاصر مسلمان به اين موضوع { بيان اصول ديني و مذهبي به زبان هنري و ادبي } كافي نيست .

دكترحسن ذوالفقاري در پايان گفت و گو با مهر، گفت : امروزه آثاربزرگ ديني درحوزه زبان فارسي ، كمتر خلق شده و تعدادي هم كه وجود دارد ترجمه ومعرفي مناسب نشده است ، مثلا گلستان و بوستان سعدي چيزي جداي از آموزه هاي ديني نيست ، اما با يك بيان هنري و هنرمندانه نگاشته شده است ، در واقع آثارادبي يك نگاه هنري به دين است كه اگربتوانيم آثاربرجسته و برتررا به دنيا معرفي كنيم ، توانسته ايم پيام اسلام و دين خود را به جهانيان برسانيم .