رونمایی از مستند «از ساقه تا صدر» با تجلیل از موسوی گرمارودی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند با مروری بر زندگی فرهنگی، حماسی و انقلابی سید علی موسوی گرمارودی به همت موسسه نجوای زلال هنر و به کارگردانی امیر مهریزدان تولید شده است.

در این مراسم که با حضور برخی از چهره های فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی رضا اسماعیلی، علی رضا قزوه، اسماعیل امینی، بهروز قزلباش، محمدرضا سهرابی نژاد، علی فریدونی، سید مهدی نقویان، محمدعلی گودینی، محمدرضا اصلانی، یوسف قوجق و ... برگزار می‌شود از موسوی گرمارودی و عوامل مستند تجلیل به عمل خواهد آمد.

شرکت در این برنامه که برای عموم آزاد است روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۷ در سالن نمایش سازمان هنری رسانه ای اوج به آدرس خیابان طالقانی، روبروی سینما فلسطین، خیابان برادران مظفر، طبقه ششم برگزار می شود.