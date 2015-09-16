فاضلاب دغدغه همیشگی مردم گناوه است/ پیگیر مشکلات صیادان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح چهارشنبه در نشست با مردم گناوه اظهار داشت: یکی از مشکلات بیش از سه دهه شهر گناوه، نداشتن یک سیستم فاضلاب شهری پیشرفته است.

وی گفت: به رغم پیگیری‌های مکرر و نشست‌های مختلف با وزیر نیرو و زیرمجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی این وزارتخانه، به دلیل آن چه مشکلات اعتباری توسط مسئولان دولتی عنوان شده است این طرح مهم و ریشه ای اجرا نمی‌شود.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آخرین پیگیری‌ها و نشست هایی که با ریاست جمهوری، معاون اول و وزیر نیرو برای رفع مشکل اعتباری فاضلاب گناوه داشتم با این مانع برخورد کرده ام که دولت می گوید پول کافی برای اجرای طرح فاضلاب گناوه ندارد.

وی ادامه داد: هر چند متقاعد نشده‌ام و با ابزارهای قانونی موجود در دست نماینده، در تلاش برای گرفتن حقوق مردم گناوه برای داشتن یک سیستم فاضلاب پیشرفته هستم.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم اضافه کرد: دولت امسال برای فاضلاب بوشهر پنج میلیارد تومان در قالب بودجه سال ۹۴ دیده بود که با پیگری های انجام شده از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری با تخصیص اعتبار یک هزار میلیارد ریالی به این پروژه موافقت کرد.

بهبود راه ارتباطی شهرستان‌های شمالی

جمیری مهمترین دغدغه مردم شهرستان های گناوه و دیلم را راه ارتباطی این دو شهرستان ذکر کرد و گفت: راه گناوه به دیلم یکی از مهمترین راه های ارتباطی این دو شهرستان و به عنوان کریدور ارتباطی شمال مرکز استان مطرح است که با تلفات ایجاده شده مردم این دو شهرستان و حتی کل استان بوشهر را آزرده خاطر کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با پیگیری ها و رایزنی های مختلف با دولت، ۳۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات استان و ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر دولت به استان بوشهر برای توسعه و تکمیل قطعات بزرگراه گناوه به دیلم از پروژه بزرگراهی اهرم به دیلم به استان تخصیص یافت که می تواند نقش موثری در اتمام این پروژه داشته باشد.

وی یادآور شد : در حوزه راه نیز رایزنی‌های انجام شده برای اتصال گناوه به دیلم خارج از مسیر کنونی به نتیجه ای ختم شد که بر اساس آن یک راه امن بین این دو شهر ایجاد می شود.

جمیری بیان کرد : کار مطالعاتی گذر جدید گناوه به دیلم در حال انجام است و در سال آینده با پایان طرح مطالعاتی عملیات اجرایی آن نیز آغاز می شود.

عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: در سال گذشته ۱۸۰ میلیارد ریال از محل ماده ۱۸۰ قانون توسعه کشور و تبصره ماده ۲۳ قانون بودجه سالانه که نظارت بر هزینه کرد آن بر عهده نماینده مجلس هر حوزه انتخابیه است در اختیار داشتم که مبلغ ۷۰ میلیارد ریال آن به شهرستان گناوه اختصاص یافت.

شتاب گازرسانی در گناوه

جمیری اضافه کرد: هر چند در حوزه گازرسانی با تاخیر نسبت به سایر شهرستان ها در گناوه مواجه بودیم اما پیگیری های خوبی در این زمینه انجام شدکه در نهایت با شتاب خوب گازرسانی به این شهرستان مواجه هستیم به گونه ای که تا پایان امسال شهر و روستاهای گناوه از نعمت داشتن گاز بهره مند می شوند.

وی با اعلام این که یکی از سخت و زیان آورترین شغل ها کار در دریا به شکل صیادی و یا صفاری است اظهار کرد: طبق قانون باید رابطه حقوقی پرداخت دستمزد صیادان و ملوانان با مالکین لنج ها مشخص باشد تا بر اساس روابط کارفرما و پیمانکار لیست های دستمزد به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود که هم اکنون مشخص نیست که چه فردی باید این کار را انجام دهد.

وی یادآور شد: برای رفع این مشکل می توان از توان تعاونی های صیادی نیز استفاده کرد تا بتوانیم در مجلس مصوبه ای قانونی برای سخت و زیان آور بودن شغل صیادی و ملوانی اخذ کنیم

مجلس برنامه‌ای برای افزایش بهای برق مصرفی شهروندان ندارد

جمیری اظهار داشت: در نشست‌های مردمی و مراجعه کنندگان به دفترم شاهد نگرانی مردم از افزایش بهاء برق مصرفی آنها هستم که نگران کننده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که مجلس برنامه‌ای برای افزایش بهاء برق مصرفی نداشته و مسئولان شرکت توزیع برق استان بوشهر نیز مدعی هستند که هیچ‌گونه افزایشی در قبوض اعلام نشده است.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان شرکت توزیع برق استان بوشهر معتقدند که اشکال در قرائت کنتور، خرابی کنتور و غیبت مشترکین در هنگام حضور مامور قرائت کنتور در دوره های بازخوانی قبلی سبب شده که با قرائت‌های جدید شاهد افزایش بهاء در بخشی از مشترکین باشیم که از این مسئولین خواسته ام وضعیت مردم را به خوبی درک کنند.

جمیری ادامه داد: شهروندان می توانند با مراجعه به ادارات برق شهرستان‌ها یا نمایندگی های آنها در دفاتر پیشخوان دولت ضمن بررسی وضعیت قبوض برق ، در صورت صحت آن از مزایای تقسیط قبوض برخوردار شوند.