به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش در کارگاه آموزشی حفاظت از غارها که در استانداری البرز برگزار شد، گفت: کارهای نکرده زیادی در حوزه غارهای کشور وجود دارد و متاسفانه هنوز نتوانستهایم غارهای کشور را از منظر ملاحظات زیست محیطی ارزشگذاری کنیم.
وی افزود: غارهای کشور همانقدر ارزش دارند که یک مروارید ارزش دارد ولی آنگونه که باید به غارها توجه نشده است به همین دلیل هنوز برآورد قاطعی از غارهای کشور نداریم و نتوانستهایم جایگاه بینالمللی ایران را از نظر تعداد و کیفیت غارها برآورد کنیم.
درویش از پارادوکس عجیب و غم انگیز فارغ التحصیلان حوزههای زیست محیطی و منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: در جامعهای زندگی میکنیم که فقط ۲۰۰ هزار فارغالتحصیل بیکار در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی و ۵۶ هزار دانش آموخته فاقد شغل در حوزه محیط زیست وجود دارد.
دبیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این حجم از بیکاری در حالی وجود دارد که باید از ظرفیت دانشکدههای متعدد حوزههای کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و زمین شناسی برای انجام پژوهشهای جدیتر استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مخاطرات زیست محیطی کشور به عدم اهمیت محیط زیست باز میگردد.
درویش ضمن انتقاد از شعارزدگی در کشور گفت: ما حرفهای قشنگ زیادی میزنیم ولی حاضر نیستیم هیچ گام موثری برای محیط زیست برداریم و تا زمانی که اینگونه باشد روزگار محیط زیست کشورمان به همین منوال خواهد بود.
وی ادامه داد: عدم توجه به محیط زیست است که باعث شده امروز سازمان حفاظت محیط زیست در زمره فقیرترین سازمانهای کشور قرار گیرد در حالی که در راس آن معاون رئیس جمهور قرار دارد.
معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به اندازه شهرداری یکی از نواحی شهر تهران هم بودجه ندارد با این حال اگر میتوانستیم اولین و مهمترین مصوبه شورای عالی محیط زیست در سال ۹۲ را اجرایی کنیم شاید امروز روزگار ما اینگونه غم انگیز نبود.
درویش افزود: در این مصوبه تاکید بر این شد که تمامی وزارتخانههای کشور باید نسبت به تاسیس دفتر محیط زیست و توسعه پایدار اقدام کنند ولی با وجود گذشت دو سال از مصوبهای که در راس نهاد صادر کننده آن رئیس جمهور قرار دارد حتی یک وزارت خانه هم نسبت به این کار مبادرت نکرده است.
وی ضمن انتقاد از مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گفت: وزارت ورزش و جوانان تنها نهادی بود که قصد اجرا کردن این مصوبه را داشت اما مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نامه ای آشکارا نوشت که ضرورتی برای تاسیس دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وجود ندارد.
درویش یادآور شد: این بسیار غم انگیز است که یکی از مدیران کل دولتی که خود را دولتی محیط زیستی میداند آشکارا مصوبهای را رد میکند که در راس آن مصوبه رئیس جمهور یک دولت محیط زیستی قرار دارد.
دبیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست یادآورشد: غم انگیزتر از این، سکوت همه متولیان و فعالان محیط زیست است که اجرایی شدن مصوبه شورای عالی محیط زیست را پیگیری نمیکنیم.
وی تصریح کرد: اگر امروز نگاهمان به محیط زیست همانند نگاهمان به ارزشهای غیر قابل معاملهای چون خداوند، عشق، محبت، پدر و مادر نشود، روند قهقرایی و نگران کننده اکولوژیکی در کشور ادامه خواهد داشت.
درویش در پایان گفت: شاید امروز ظرفیت جامعه به قدری نباشد که بتوان یک باره همه واقعیتها را بیان کرد ولی باید حقایق را کم کم و آهسته به جامعه منتقل کرد.
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