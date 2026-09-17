دستور وزیر ورزش برای اختصاص خوابگاه به فدراسیون جودو

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با حضور در وزارت ورزش و جوانان در دو جلسه مجزا با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمدشروین اسبقیان معاون وزیر ورزش وجوانان، دکتر مناف هاشمی معاون توسعه و منابع وزارت ورزش و محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیدار و گفت‌وگو کرد.



محور اصلی این نشست‌ها بررسی موضوع اختصاص خوابگاه به فدراسیون جودو بود؛ مطالبه‌ای مهم برای توسعه زیرساخت‌های این رشته و حمایت از برنامه‌های آماده‌سازی و استعدادیابی ملی‌پوشان.



در جریان این جلسات با دستور مستقیم احمد دنیامالی،ث وزیر ورزش و جوانان مقرر شد روند اختصاص خوابگاه به فدراسیون جودو در آینده نزدیک عملیاتی شود؛ تصمیمی که می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای امکانات اقامتی و پشتیبانی از اردوهای تیم‌های ملی جودو باشد.



همچنین دکتر آرش میراسماعیلی در جلسه‌ای اختصاصی با وزیر ورزش و جوانان گزارشی از روند آماده‌سازی جودوکاران برای حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا ارائه کرد.



در این دیدار آخرین وضعیت جودو برنامه‌های پیش‌رو و مسائل جاری این رشته مورد بررسی قرار گرفت و وزیر ورزش و جوانان ضمن ارائه رهنمودهای لازم، بر حمایت جدی از برنامه‌های فدراسیون تأکید کرد.



این نشست‌ها در فضایی سازنده برگزار شد و موضوعات مطرح‌شده، به‌ویژه اختصاص خوابگاه اختصاصی و پشتیبانی از مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی از محورهای مهم تعامل فدراسیون جودو و وزارت ورزش و جوانان بود.