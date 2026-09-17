به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با حضور در وزارت ورزش و جوانان در دو جلسه مجزا با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمدشروین اسبقیان معاون وزیر ورزش وجوانان، دکتر مناف هاشمی معاون توسعه و منابع وزارت ورزش و محمدعلی ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیدار و گفتوگو کرد.
محور اصلی این نشستها بررسی موضوع اختصاص خوابگاه به فدراسیون جودو بود؛ مطالبهای مهم برای توسعه زیرساختهای این رشته و حمایت از برنامههای آمادهسازی و استعدادیابی ملیپوشان.
در جریان این جلسات با دستور مستقیم احمد دنیامالی،ث وزیر ورزش و جوانان مقرر شد روند اختصاص خوابگاه به فدراسیون جودو در آینده نزدیک عملیاتی شود؛ تصمیمی که میتواند گامی مؤثر در ارتقای امکانات اقامتی و پشتیبانی از اردوهای تیمهای ملی جودو باشد.
همچنین دکتر آرش میراسماعیلی در جلسهای اختصاصی با وزیر ورزش و جوانان گزارشی از روند آمادهسازی جودوکاران برای حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا ارائه کرد.
در این دیدار آخرین وضعیت جودو برنامههای پیشرو و مسائل جاری این رشته مورد بررسی قرار گرفت و وزیر ورزش و جوانان ضمن ارائه رهنمودهای لازم، بر حمایت جدی از برنامههای فدراسیون تأکید کرد.
این نشستها در فضایی سازنده برگزار شد و موضوعات مطرحشده، بهویژه اختصاص خوابگاه اختصاصی و پشتیبانی از مسیر آمادهسازی تیمهای ملی از محورهای مهم تعامل فدراسیون جودو و وزارت ورزش و جوانان بود.
در دیدار میراسماعیلی با دنیامالی؛
دستور وزیر ورزش برای اختصاص خوابگاه به فدراسیون جودو
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با آرش میراسماعیلی دستور اختصاص خوابگاه به فدراسیون جودو را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با حضور در وزارت ورزش و جوانان در دو جلسه مجزا با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمدشروین اسبقیان معاون وزیر ورزش وجوانان، دکتر مناف هاشمی معاون توسعه و منابع وزارت ورزش و محمدعلی ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیدار و گفتوگو کرد.
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