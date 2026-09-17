ترور علما اهل سنت نشانه استیصال دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حاجیاسماعیلی، در سفر به استان آذربایجان غربی، ضمن حضور در شهرستان پیرانشهر با خانوادههای شهدای اخیر این منطقه، «شهید ماموستا محمد نزهتی» و «شهید اسلام کاک درویشی» دیدار و مراتب همدردی و تکریم جامعه دینی کشور را به بازماندگان ابلاغ کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجیاسماعیلی در این دیدار ضمن محکومیت شدید اقدامات تروریستی اخیر، با اشاره به جایگاه رفیع این دو شهید سرافراز اظهار کرد: شهید ماموستا محمد نزهتی به عنوان یکی از علما مردمی و امامجمعهای فعال و انقلابی همچنین شهید کاک اسلام درویشی به عنوان پیشمرگ مجاهد و از خادمان پیشین سپاه پاسداران، هر دو از سرمایههای ارزشمند منطقه بودند که عمر خود را صرف اعتلای اسلام و حراست از حریم ایران و انقلاب اسلامی کردند.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات ناجوانمردانه دشمن در ترور شخصیتهای موثر و انقلابی، هدفی جز ایجاد رعب و گسست اجتماعی ندارد، افزود: دشمنان ایران اسلامی پس از شکستهای پیاپی در برابر اراده پولادین ملت مسلمان ایران، به اقدامات بزدلانه ترور روی آوردهاند؛ غافل از آنکه این دست جنایات، نه تنها خللی در استقامت مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب خروش بیشتر و انسجام صفوف آنان خواهد شد.
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به وحدت راهبردی میان اقوام و مذاهب کشور تصریح کرد: برای دشمن آمریکایی-صهیونی، تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد؛ و آنان با اسلام و انقلاب و مردم ایران دشمنی دارند. مردم غیور تُرک و کُرد آذربایجان غربی با هوشمندی کامل، پاسداران حقیقی وحدت و انقلاب هستند و خون مطهر این شهیدان، رویشهای تازهای را در مسیر استقامت و پیشرفت ایران اسلامی رقم خواهد زد.
حاجیاسماعیلی در پایان این دیدار، با ابراز تسلیت به جامعه روحانیت و مردم ولایتمدار پیرانشهر، بر پیگیری مقتدرانه و تداوم مسیر این شهدای گرانقدر تأکید کرد و افزود: خون این شهدای بزرگوار، مسیر سقوط و شکست دشمنان را تسریع کرده و قطعاً پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد بود.
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