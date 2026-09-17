به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در سخنانی، اظهار داشت: مشکل قرارداد راهآهن لرستان در مسیرهای دورود - خرمآباد و دورود - بروجرد برطرف شده و هماکنون این ابرپروژه در ۱۲ جبهه کاری فعال است.
وی گفت: تأمین مالی ابرپروژه راهآهن استان با جدیت در استان و مجموعه دولت، در حال پیگیری است و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای این پروژه اخذ شده است.
استاندار لرستان، ادامه داد: راهآهن دورود - خرمآباد و دورود - بروجرد یکی از مطالبات عمومی مردم لرستان است که با مذاکرات و پیگیریهای انجام شده، بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر رئیسجمهور، برای تأمین مالی این طرح اخذ میشود.
شاهرخی با بیان اینکه مشکل دیگر این ابرپروژه قرارداد پیمانکار بود، گفت: که با پیگیریهای صورتگرفته این مشکل برطرف شده و قرارداد جدید نیز منعقد میشود و این طرح در ۱۲ جبهه کاری ادامه یابد.
وی افزود: طی دو سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان برای این پروژه جذب و بیش از سه هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی در آن انجامگرفته است.
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