سردار اصانلو: حضور آمریکا مانع اصلی صلح و ثبات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین اجلاس امنیتی شیانگ‌شان از ۲۴ تا ۲۶ شهریور با حضور مقام‌های ارشد دفاعی، نظامی و امنیتی کشورهای مختلف در پکن برگزار شد و سردار محمدتقی اصانلو، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس حضور یافت.

سردار اصانلو در سخنرانی خود با عنوان «ضرورت بازتعریف امنیت منطقه‌ای مبتنی بر سازوکار بومی در چارچوب حقوق بین‌الملل»، با تشریح تحولات امنیتی غرب آسیا، بر ضرورت شکل‌گیری یک معماری امنیتی بومی و پایان دادن به حضور و مداخله آمریکا در منطقه تأکید کرد.

وی حضور آمریکا در غرب آسیا را مانعی جدی در مسیر ایجاد صلح و ثبات دانست و تأکید کرد: امنیت منطقه باید از سوی کشورهای خود منطقه تأمین شود و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نباید ابتکار عمل و مسئولیت امنیتی این منطقه را در اختیار داشته باشند.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در غرب آسیا گفت: تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش رقابت تسلیحاتی، موجب شکل‌گیری برداشت‌های متقابل از تهدید و تبدیل جغرافیای منطقه به عرصه فشار و بازدارندگی متقابل شده است.

سردار اصانلو همچنین با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع توسل به زور، گفت تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که این اصول با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند به تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی و عادی شدن بی‌کیفری در برابر نقض حاکمیت کشورها منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشور را نمونه‌ای از تضعیف قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل دانست و تأکید کرد: هنگامی که سازوکارهای بین‌المللی در حمایت از حقوق یک کشور مستقل ناکارآمد باشند، کشورها ناگزیر به تقویت توان بازدارندگی و ظرفیت‌های دفاعی بومی خود روی می‌آورند.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در ادامه، تجربه جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با فشارها و تهدیدهای نظامی تشریح کرد و الگوهای ترکیبی، تهاجمی و مدل‌های عملیاتی و تاکتیکی در شرایط بحران را از عوامل تاب‌آوری نیروهای مسلح ایران برشمرد.

سردار اصانلو در ادامه تأکید کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اتکا به ترتیبات امنیتی برون‌منطقه‌ای و ائتلاف‌های مبتنی بر تهدید، نتوانسته امنیت پایدار و فراگیر را در غرب آسیا ایجاد کند.

وی خواستار شکل‌گیری یک معماری امنیتی بومی، فراگیر و غیرتقابلی در منطقه شد و گفت: این معماری باید بر پایه عدم تعرض، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، استفاده نکردن از قلمرو کشورها علیه یکدیگر، گفت‌وگوی مستمر امنیتی، مدیریت بحران، شفافیت و اعتمادسازی نظامی استوار باشد.

سردار اصانلو همچنین همکاری کشورهای منطقه در حوزه‌های دریایی، انرژی و ترانزیت را از دیگر مؤلفه‌های امنیت پایدار برشمرد و تأکید کرد: ابتکار، مسئولیت و مالکیت اصلی امنیت منطقه باید در اختیار کشورهای منطقه باشد.

وی با اشاره به ابتکارات چین در حوزه امنیت منطقه‌ای و پیشنهاد چهارماده‌ای رئیس‌جمهور چین، این رویکرد را دارای ظرفیت برای کمک به عبور از بن‌بست الگوهای امنیتی وارداتی دانست.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: «امنیت خریدنی یا وارداتی نیست» و گفت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بومی و فناورانه است و امنیت کشور نیز بر حمایت مردم ایران استوار است.

سردار اصانلو همچنین از کشورهایی که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم و کمک‌های بشردوستانه ارسال کردند، قدردانی کرد و از چین و روسیه نیز به دلیل مواضع و اقداماتشان در شورای امنیت سازمان ملل تشکر کرد.

در حاشیه سیزدهمین اجلاس امنیتی شیانگ‌شان، سردار اصانلو با شماری از مقام‌های دفاعی و نظامی کشورهای مختلف و همچنین مقام‌های چینی دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل امنیتی و دفاعی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

اجلاس امنیتی شیانگ‌شان یکی از مهم‌ترین مجامع گفت‌وگوهای دفاعی و امنیتی در آسیاست که با میزبانی چین برگزار می‌شود.