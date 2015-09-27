به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «دختر شینا» شنبه شب با حضور نویسنده کتاب، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و اقشار فرهنگ دوست در محل تالار قلم استان قزوین برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مهدی رمضانی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قزوین بیان کرد: دفاع مقدس و پرداختن به آموزه هایی که در بطن این رویداد مقدس وجود دارد یکی از رسالت های خطیر اهالی قلم و اصحاب فرهنگ است که انتقال آن به نسل های سوم و چهارم انقلاب و به طور کلی آیندگان این سرزمین، وظیفه ای مقدس و حیاتی است.

وی ادامه داد: گذشته از بعد حماسه ساز دفاع مقدس، می توان از آموزه هایی که منجر به خلق این رویداد مقدس شد در زندگی عینی و امروزی خود نیز الگو بگیریم و نتایج سازنده و مثبت آن را مشاهده کنیم.

بهناز ضرابی در ادامه این جلسه در رابطه با کتاب دختر شینا گفت: این اثر از معدود کتاب‌های خاطرات است که زندگی پرفراز و نشیب یک دختر جوان روستایی را در برابر چشمان خوانندگان به نمایش می‌گذارد، دختری که آن‌قدر در برابر ناملائمات می‌ایستد و می‌افتد و دوباره برمی‌خیزد تا جنگ را تحقیر می کند.

نویسنده کتاب دختر شینا ادامه داد: یکی از افتخارات بزرگ زندگی من و کتاب دختر شینا این است که این اثر تقریظ شفاهی رهبر معظم انقلاب را دریافت کرده است.

وی در رابطه با مراحل و کیفیت نگارش کتاب اظهار داشت: در طول ۶ ماه بیش از ۳۰ ساعت مصاحبه با «خانم محمدی کنعان» انجام دادم که بعد از پایان مصاحبه‌ها، نگارش متن کتاب را شروع کردم که در مجموع می توانم بگویم دختر شینا کاری برخواسته از دل بود و هر گز سفارشی از هیچ نهاد خاصی نداشتم.

ضرابی ادامه داد: پیش تر هیچگونه آشنایی با خانواده قدم خیر محمدی کنعان نداشتم با این حال همواره آرزو داشتم بتوانم از استان همدان خانواده‌ای را به ایرانیان معرفی کنم که الحمدالله این اتفاق در این کتاب روی داد.

نویسنده دختر شینا بیان کرد: در مجموع حدود ۲ سال طول کشید تا با یاری به خداوند بتوانم این خاطرات را سر و سامان دهم و به زیور چاپ بیارایم زیرا مرگ عاقبت همه ما است و من نیز روزی به ایشان خواهم پیوست.

کتاب «دختر شینا» خاطرات زندگی قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر به قلم بهناز ضرابی زاده است. این اثر را انتشارات سوره مهر منتشر کرده است و برگزیده شانزدهمین جشنواره جایز کتاب سال دفاع مقدس شده است.