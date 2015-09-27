حفظ خاطرات دفاع مقدس با سلاح قلم/ نویسندگان نیازمند حمایت بیشتر

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: یک سال از انقلاب اسلامی نگذشته بود که دشمن بعثی به طمع اشغال خاک کشور به میهن حمله کرد و با حمایت ابرقدرت‌های جهان اطمینان دست‌یابی به خواسته‌اش را طی چند روز داشت اما ملت ایران به‌فرمان امام خمینی(ره) پس از هشت سال دفاع مقدس توانستند بافرهنگ ایمان و ایثار دشمن را از خاک کشور بیرون برانند.

و امروز، سال‌ها پس از جنگی که دشمن کوچکترین توفیقی در آن نداشت، دشمن در تلاش است تا نسل جوان را نسبت به دو عنصر معنویت و ارزش بی‌تفاوت کند. در چنین شرایطی باید نویسندگان پرچم حفظ آثار دفاع مقدس را با قلم خود بالا نگهدارند تا چراغی هدایتگر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای تمام نسل‌ها و دوران مختلف باشد.

استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور نیز با داشتن دو هزار و ۷۷۵ شهید، هفت هزار و ۴۳ جانباز، ۴۰۰ آزاده و ۳۵ هزار رزمنده که در سال‌های دفاع مقدس و پس‌ازآن برای حراست از کشور و نظام جان‌فشانی کردند، باید در راستای حفظ فرهنگ دفاع مقدس گام‌های قوی‌تری بردارد.

زمینه خلق اثر از دفاع مقدس ایجاد شود

محمدرضا رهنما یکی از نویسندگان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون کتاب‌های خوبی از دفاع مقدس در خراسان شمالی نوشته‌شده است، می‌افزاید: باوجوداین نوشتن در حوزه دفاع مقدس ازلحاظ کمی و کیفی هنوز جای کار زیادی دارد.

وی ادامه می‌دهد: می‌بایست نویسندگان معتبر به سمت‌وسوی نوشتن از دفاع مقدس بیایند تا کتاب‌هایی قوی در این حوزه نوشته شود.

علاوه بر حمایت مالی یک نویسنده که باید موردتوجه قرار گیرد ایجاد زمینه برای خلق یک اثر نیز از نیازهای اساسی در این حوزه است رهنما می‌گوید: لازم است در استان کارگروهی راه‌اندازی شود تا پیش از چاپ مطالب و خاطرات دفاع مقدس، در مورد این نوشته‌ها بررسی و تحلیل لازم انجام گیرد.

وی اظهار می‌کند: علاوه بر حمایت مالی یک نویسنده که باید موردتوجه قرار گیرد ایجاد زمینه برای خلق یک اثر نیز از نیازهای اساسی در این حوزه است.

شاعران کودک در حوزه دفاع مقدس ورود قوی‌تری داشته باشند

یکی از شاعران خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می‌کند: قالب شعر بهترین زبان برای گفتن و شناساندن فرهنگ هشت سال دفاع مقدس برای کودکان و نوجوانان است.

زهرا داوری با اشاره به اینکه جنگ را به زبان شعر طنز می‌توان برای کودکان قابل‌فهم و ملموس کرد، می‌افزاید: یک شاعر باید به این موضوع نیز توجه داشته باشد که شعر در حوزه کودک و نوجوان سخت است و ورود به شعر با محتوای دفاع مقدس برای کودکان و نوجوانان سخت‌تر نیز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در شعر کودک با محتوای دفاع مقدس باید شاعر به فن و فضاسازی توجه کند و خط قرمزها را بداند، می‌افزاید: نمی‌دانم چرا کسی که تاکنون در حوزه شعر کودک کارنکرده برای اولین بار در حوزه دفاع مقدس ورود پیدا می‌کند.

داوری با اشاره به اینکه شعر یک نوع آموزش غیرمستقیم به کودک است، ادامه می‌دهد: تاکنون در استان کار قابل‌توجهی در حوزه شعر کودک با محتوای دفاع مقدس انجام‌نشده و کتاب‌هایی هم که در این زمینه به چاپ رسیده‌اند ازلحاظ کمی و کیفی ضعیف هستند.

نوشتن از دفاع مقدس به مراکز پژوهشی قوی نیاز دارد

یکی دیگر از نویسندگان حوزه دفاع مقدس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌افزاید: کارهای پراکنده‌ای درزمینهٔ شعر، قصه، زندگی‌نامه و خاطره‌نویسی از هشت سال دفاع مقدس انجام‌شده است.

بیژن پروان با انتقاد از کوتاهی مسئولان و نهادهای فرهنگی نسبت به انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، اظهار می‌کند: باید در رابطه با موضوع دفاع مقدس که مربوط به همه ملت است و به قشر و سازمان خاصی تعلق ندارد تمام نهادها سهیم باشند.

وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان یک پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدس احساس می‌کنم تاکنون حمایت و فعالیت لازم در این حیطه صورت نگرفته است.

پروان اظهار می‌کند: حاصل قصور و کوتاهی در رابطه با جمع‌آوری خاطرات جنگ از دست دادن رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در سکوت است.

پروان می‌گوید: باید برای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، مراکز پژوهشی قوی راه‌اندازی شود.

انتشار ۲۵ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس طی چند ماه آینده

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می‌کند: تاکنون ۱۰۷ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس از سوی این نهاد در استان با همکاری دستگاه‌های مختلف به چاپ رسیده است.

سرهنگ پاسدار احیا محمد امیری ادامه می‌دهد: ۲۰ نویسنده برای نوشتن خاطرات زمان جنگ با اداره کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان همکاری دارند.

جمع‌آوری خاطرات دفاع مقدس نیازمند مراجعه به رزمندگان آن زمان است که گنجینه خاطرات هستند، اما متأسفانه گاهی مواقع شکسته‌نفسی این افراد ما را در جمع‌آوری خاطرات دفاع مقدس دچار مشکل می‌کند

به گفته این مسئول طی چند ماه آینده ۲۵ عنوان کتاب مرتبط با دفاع مقدس در خراسان شمالی به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه جمع‌آوری خاطرات دفاع مقدس نیازمند مراجعه به رزمندگان آن زمان است که گنجینه خاطرات هستند، می‌افزاید: متأسفانه گاهی مواقع شکسته‌نفسی این افراد ما را در جمع‌آوری خاطرات دفاع مقدس دچار مشکل می‌کند.

امیری بابیان اینکه رزمندگان دفاع مقدس تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هستند، می‌گوید: چه خوب است که این افراد احساس مسئولیت در بیان خاطرات دفاع مقدس داشته باشند تا فرهنگ دفاع مقدس و ایمان و اقتدار شهدای جنگ برای نسل آینده حفظ شود.

امیری ادامه می‌دهد: برخی کمبودها در حوزه جمع‌آوری تاریخ شفاهی جنگ به‌غفلت و کوتاهی ما مسئولان نیز برمی‌گردد که رویکردی قوی برای جمع‌آوری تاریخ شفاهی دفاع مقدس نداشته‌ایم.

وی اظهار می‌کند: لازم است استان خراسان شمالی، هر چه مصمم‌تر و قوی‌تر در زمینه جمع آوری تاریخ شفاهی دفاع مقدس،اقدام کند.