زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در چند عملیات استشهادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطین، کرانه باختری امروز نیز شاهد درگیری نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با شهروندان فلسطینی بود. این درگیری ها در رام الله نیز هم اکنون در حال جریان است.

در نخستین ساعات صبح امروز، در یک عملیات شهادت طلبانه در بیت المقدس دو نظامی صهیونیست زخمی شدند. این عملیات در نزدیکی یکی از مقرهای پلیس رژیم صهیونیستی در قدس رخ داد. در یکی از عملیات های شهادت طلبانه امروز فلسطینی ها که در نزدیکی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی رخ داد چهار اسرائیلی از جمله یک نظامی زن رخمی شدند.

عامل این عملیات که در تل آویو رخ داد توسط نظامیان صهیونیست به ضرب گلوله به شهادت رسید. عملیات تل آویو که توسط شهروند فلسطینی صورت گرفت با استفاده از پیچ گوشتی انجام شد.

از شهرک صهیونیستی «کریات اربعه» در شهر الخلیل نیز خبر می رسد که فلسطینی ها با چاقو یک اسرائیلی را زخمی کردند. عامل این عملیات موفق به فرار از دست نظامیان صهیونیست شد. در بئر السبع واقع در جنوب فلسطین اشغالی نیز یک عملیات شهادت طلبانه رخ داد اما به جزئیات آن اشاره ای نشده است.

هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که ناآرامی و درگیری های اخیر میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و شهروندان فلسطینی تاکنون هزار و ۲۸۹ زخمی بر جا گذاشته است.

تحلیلگران در پی اقدامات تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری همچون تشدید هتک حرمت مسجدالاقصی، بازداشت گسترده شهروندان فلسطینی و تخریب منازل آنها و بستن بخش قدیمی قدس از وقوع انتفاضه سوم در کرانه باختری خبر می دهند.