رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کره مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود، اظهارداشت: این درحالی است که در بسیاری از واحدهای فرآوری تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تولید کره با هزینه‌های بالا نصب شده است و این امکان وجود دارد که بخش قابل توجهی از کره مورد نیاز کشور از منابع داخلی تامین شود.

محمدرضا ملاصالحی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم با تغییراتی که اتفاق خواهد افتاد و تمهیداتی که وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌کند، نیاز کشور به واردات این محصول کاهش پیدا کند، گفت: ما قادر هستیم با اعمال برنامه‌های اصلاح نژادی و روش‌های مدیریتی به ویژه مدیریت تغذیه، درصد چربی شیر را که برای تولید کره مورد نیاز است، افزایش دهیم.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، این مساله را مرتبط با سیستم خریدشیرخام از دامداران دانست و افزود: متاسفانه در حال حاضر ارزشی که برای چربی شیر در نظر گرفته می‌شود، انگیزه کافی را برای دامداران ایجاد نمی‌کند تا چربی شیر خود را افزایش دهند.

ملاصالحی با بیان اینکه با تغییر روش‌های مدیریتی به وِیژه در سیستم تغذیه دام، می‌توان چربی شیر را افزایش داد، اضافه کرد: هم اکنون میانگین چربی شیر تحویلی به کارخانجات صنایع لبنی حدود ۳.۲ درصد است که به‌راحتی می‌توان این عدد را به ۳.۴ و ۳.۶ درصد افزایش داد.

وی، اقدامات وزارت جهادکشاورزی در ایجاد پایه‌های ژنتیکی مورد نیاز برای این‌ کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما از طریق واردات مواد ژنی که حامل ژن‌های خوب برای تولید چربی و پروتئین هستند، این پایه‌ها را ایجاد کرده‌ایم.

ملاصالحی، تنها اتفاق لازم برای افزایش چربی شیر تولیدی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: باید در سیستم قیمت‌گذاری به گونه‌ای رفتار کنیم که انگیزه کافی برای دامدار ایجاد شود.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: دامداران در این زمینه یا باید با اعمال هزینه بیشتر چربی شیر تولیدی را افزایش دهند و به گونه‌ای عمل کنند که میزان تولید این کالا کاهش پیدا نکند یا اینکه با افزایش هر دهم درصد چربی شیر، مقداری از تولید این کالا کاسته می‌شود.

ملاصالحی با تاکید بر اینکه مسائل فوق، باید هنگام فروش شیر برای دامداران جبران شود، افزود: سیستم قیمت‌گذاری فعلی برای هر دهم درصد چربی شیر مازاد بر ۳.۲ درصد به طور میانگین ۱۰ تومان پرداخت می‌کند که این انگیزه کافی برای دامدار ایجاد نمی‌کند.

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: بنابراین با اصلاح روش قیمت‌گذاری به راحتی می‌توانیم حتی تا ۱۰۰ درصد چربی مورد نیاز برای تولید کره را از منابع داخلی تامین کنیم.

ملاصالحی با اشاره به دلایل عدم تحقق این امر تاکنون، گفت: شاید بتوان مهم‌ترین دلیل این موضوع را انگیزه کارخانجات تولیدکننده این محصول برای واردات عنوان کرد، به عبارت دیگر، سود کره وارادتی برای آنها بیشتر است.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی برای افزایش تولید کره در داخل کشور هدف‌گذاری کرده است، گفت: ما در این راستا از قوانین تعرفه‌ای استفاده می‌کنیم، ضمن اینکه امسال تعرفه واردات این کالا که در پائین‌ترین حد خود بوده به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه نیز انگیزه واردکننده‌ها را کاهش نداده است، اظهارداشت: با تمهیداتی نظیر افزایش تعرفه و همچنین ترغیب کارخانجات به تجدید نظر در سیستم قیمت‌گذاری، این امید را داریم که در افزایش تولید کره و بی‌نیازی از واردات این محصول موفق شویم.

ملاصالحی با اشاره به اینکه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز این کار در اغلب کارخانجات فراوری ما نصب شده اما بلااستفاده مانده است، به این پرسش که آیا احتمال افزایش تعرفه واردات وجود دارد؟ پاسخ داد: این موضوع به سیاست‌های دولت مربوط می‌شود که چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ کند اما اگر ما بخواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، یکی از راهکارها می‌تواند تجدیدنظر در اعمال تعرفه وارداتی پرداخت مشوق‌هایی به کارخانجات تولیدکننده باشد.