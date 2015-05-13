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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۳۴

پروفسور قوام زاده:

ایران در پیوند مغز و استخوان از برترین کشورهای دنیا است

ایران در پیوند مغز و استخوان از برترین کشورهای دنیا است

یاسوج - رئیس انجمن هماتولوژی و آنکولوژی ایران گفت: ایران در زمینه پیوند مغز و استخوان از برترین کشورهای دنیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور اردشیر قوام زاده در کنگره بین المللی خون در یاسوج افزود: در این سال ها شاهد رشد و سیر تکاملی هماتولوژی و آنکولوژی در ایران بوده ایم.

وی بیان کرد: وجود ۲۵۳ فوق تخصص آنکولوژی که ۵۰ نفر از آنها در حال آموزش هستند از دلایل سیر تکاملی این رشته است.

قوام زاده اظهار داشت: در همه استان های کشور متخصصین آنکولوژی و هماتولوژی به مردم خدمات ارائه می دهند.

وی گفت: از سال ۱۳۶۹ که نخستین پیوند مغز و استخوان در کشور انجام شد تاکنون بیش از پنج هزار پیوند صورت گرفته که این موضوع نیز بیانگر پیشرفت کشور در این حوزه است.

قوام زاده گفت:سالانه قریب ۴۴۰ پیوند مغز و استخوان در کشور انجام می شود و ۷۸ درصد پیوندهای مغز و استخوان در کشور موفقیت آمیز بوده است.

رئیس انجمن هماتولوژی و آنکولوژی ایران بیان داشت: ۱۰ مرکز پیوند مغز و استخوان در کشور وجود دارد.

 

کد مطلب 2579712

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