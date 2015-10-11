  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

مشاور حجتی اعلام کرد:

افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

مشاور وزیر جهادکشاورزی گفت: خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان چای کشور با اشاره به بارش‌های مناسب در چند هفته اخیر، از افزایش ۳۰ درصدی برداشت برگ سبز چای در مقایسه با سال قبل، خبر داد.

محمدولی روزبهان با بیان اینکه تاکنون ۸۲ هزار تن برگ سبز چای به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان از چایکاران مازندران و گیلان خریداری شده است، افزود: از این مقدار ۳۳ هزار تن برگ سبز درجه یک و ۴۹ هزار تن درجه دو است.

براساس این گزارش، مازندران و گیلان ۳۴ هزار هکتار باغ چای دارند و ۶۰ هزار چایکار شمال کشور تا ۲۶ روز دیگر پایان برداشت برگ سبز چای را جشن می گیرند، برداشت برگ سبز چای هر سال از اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

کد مطلب 2938046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها