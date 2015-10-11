افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان چای کشور با اشاره به بارش‌های مناسب در چند هفته اخیر، از افزایش ۳۰ درصدی برداشت برگ سبز چای در مقایسه با سال قبل، خبر داد.

محمدولی روزبهان با بیان اینکه تاکنون ۸۲ هزار تن برگ سبز چای به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان از چایکاران مازندران و گیلان خریداری شده است، افزود: از این مقدار ۳۳ هزار تن برگ سبز درجه یک و ۴۹ هزار تن درجه دو است.

براساس این گزارش، مازندران و گیلان ۳۴ هزار هکتار باغ چای دارند و ۶۰ هزار چایکار شمال کشور تا ۲۶ روز دیگر پایان برداشت برگ سبز چای را جشن می گیرند، برداشت برگ سبز چای هر سال از اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۱۵ آبان ادامه دارد.