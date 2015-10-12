رئیس جمهور وارد فرودگاه ساری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور مازندران دقایقی قبل برای سفر استانی وارد فرودگاه دشت ناز ساری شد.

دیدار با مردم استان در ورزشگاه شهید متقی ساری، نشست با علما، روحانیون و نخبگان، خانواده‌های شهدا، جلسه توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، نشست شورای اداری و نشست با خبرنگاران از برنامه‌های سفر یک‌روزه رئیس‌جمهور به مازندران است.

۱۰ نفر از معاونان و وزرای هیئت دولت نیز به شهرستان‌های مختلف استان برای بررسی طرح‌ها و مشکلات سفر می‌کنند و گزارش مسائل را در جلسه شورای اداری مطرح می‌کنند.

هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور به مازندران چند طرح مهم صنعتی و اقتصادی در استان افتتاح می‌شود.